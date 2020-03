Star Wars-Fans kämpfen mit gefährlich echten Lichtschwertern

Der Traum eines jeden Hobby-Padawans: das eigene Lichtschwert durch die Gegend schwingen. Der Bastler von the Hacksmith namens James Dobson hat sich diesen Traum nun annäherungsweise erfüllt, der einen echten Prototyp für ein todbringendes Lichtschwert konzipiert hat.

Doch dabei ist sein selbst gebasteltes Lichtschwert wahrlich nichts für die falschen Hände. Die austretende Energie nimmt eine Hitze von bis zu 2752 Grad Fahrenheit an, was in etwa 1511,11 Grad Celsius sind. Nichts also, wo man freiwillig ein Körperteil hineinstecken oder gegenhalten möchte.

Doch das hat den Bastler nicht davon abgehalten, einen kleinen Lichtschwertkampf auszutragen. Ihr könnt das Video hier direkt einsehen:

Echte Lichtschwerter, mit einem Haken

Aber woraus besteht das handgemachte Fan-Lichtschwert? Primär besteht das Gestell aus Titan und Teile aus Wolfram wurden verbaut. Außerdem wurde das ganze Griffstück mit Keramik isoliert. Betrieben wird das gute Stück Technik mit einer portablen Batterie. Das sind zumindest die grundlegenden Materialien.

Einem echten Lichtschwert, wie wir es aus Star Wars kennen, ähnelt es von der Bauweise allerdings noch nicht. Die Energie wird an der oberen Kante des Schwerts nämlich mit dem besagten Wolfram eingefangen und fließt zurück durch das Titan, während wir insgesamt auf eine fest verbaute Konstruktion, also keinen einfahrbaren Laser, zurückblicken dürfen.

So ganz ohne Kniff geht es am Ende also doch nicht. Aber wer weiß, womöglich wird es in der Zukunft noch elegantere Lösungen geben?