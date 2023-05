Stalker 2: Hacker attackieren Entwicklerstudio und veröffentlichen spielbare Version

Stalker 2: Heart of Chernobyl

Wann erscheint Stalker 2? Der aktuelle Stand ist, dass „Stalker 2“ irgendwann in 2023 erscheinen soll. Eine offizielle Enthüllung des genauen Releasetermins steht noch aus. Es bleibt abzuwarten, ob der Angriff der Hacker etwas am finalen Release ändert und sich das Spiel möglicherweise ein drittes Mal dadurch verschiebt.

Schon in der Vergangenheit haben Hacker diverse Entwicklerstudios ins Visier genommen, um einen großen Schaden anzurichten. Ein Hacker erpresste beispielsweise Rockstar Games mit Gameplay-Material zu GTA 6 . Der Täter konnte kurz darauf geschnappt werden und muss nun mit einer saftigen Strafe rechnen.

Im ResetERA-Forum zeigt die Community deutlich, was sie von dem Angriff auf das ukrainische Entwicklerstudio hält. Sie hat keine netten Worte für die Hacker übrig und verurteilt die Aktion.

Nun wird GSC Game World von russischen Hackern bedroht . Die Verbrecher gingen nun sogar so weit, dass sie einen spielbaren Teil von „Stalker 2“ veröffentlichten.

Das Entwicklerstudio GSC Game World ist vom Pech verfolgt. Das Team arbeitet momentan am Open-World-Horror-Titel Stalker 2: Heart of Chernobyl . Der Release des Spiels musste aufgrund des Ukraine-Kriegs schon zweimal verschoben werden, da das Entwicklerstudio flüchten und sich neue Büroräume suchen musste.

