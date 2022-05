Nach einer Monate anhaltenden Zwangspause durch den entfachten Ukraine-Krieg und der Suche nach einem neuen Unternehmenssitz bestätigt GSC Game World, dass die Entwicklung an Stalker 2: Heart of Chernobyl wieder aufgenommen wurde!

Wie der Krieg zum Entwicklungsstop führte

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Entwicklung von „Stalker 2“ enorm beeinflusst und letzten Endes zum Entwicklungsstop geführt. Da das Studio von GSC Game World in Kiew und damit mitten im Kriegsgeschehen lag, musste schnell gehandelt werden.

Am 24. Februar posteten die Entwickler einen Tweet, in dem sie vom Beginn des Krieges berichten. Im April gab es dann einen großen Sale der Stalker-Spiele, dessen Erlös Come Back Alive zur Unterstützung der Ukraine gespendet werden sollte.

Was ist in der Zwischenzeit mit dem Studio passiert? GSC Game World suchte nach einem neuen und vor allem sicheren Ort, um weiter an ihrem Spiel arbeiten zu können.

Wie Vortex berichtet, habe sich die Belegschaft des Entwicklerstudios in der Tschechischen Republik, wie auch in umliegenden Ländern umgesehen. Außerdem sollen sie sich Informationen über Unternehmensgründung in Tschechien eingeholt haben.

Letzten Endes habe sich GSC Game World wohl tatsächlich für Prag als neuen Unternehmenssitz entschieden.

Wann geht die Entwicklung an Stalker 2 weiter?

Das ist laut GSC die am zweithäufigsten gestellte Frage – An erster Stelle steht wohl glücklicherweise die Frage nach dem Befinden des Entwicklerteams.

Schließlich sollte es selbstverständlich sein, dass die Mitarbeiter des Studios zuerst an ihre Sicherheit und die ihrer Familien denken, bevor sie sich wieder der Entwicklung widmen können.

Aber es gibt gute Neuigkeiten: Auf dem seit einiger Zeit wieder aktiven Discord von GSC Game World wurde aus erster Hand bestätigt, dass es mit der Entwicklung von „Stalker 2“ weitergeht!

Auf die Nachfrage nach weiteren Infos über Social Media antwortete das Studio nur kurz:

„Wir geben unseren Content-Plan nicht im Voraus bekannt.“

Nach den Strapazen ist das auch nur allzu verständlich. Zwar steht auf der offiziellen Website als Release-Tag von „Stalker 2“ noch immer der 8. Dezember 2022, aber nach dieser langen Entwicklungspause ist es fraglich, ob das Studio den Termin noch einhalten kann.

Uns bleibt nicht viel mehr, als uns in Geduld zu üben und dem Team die Zeit zu lassen, die es braucht. Das Spiel wird definitiv weiter entwickelt und sobald es neue Informationen gibt, werden wir hier auf PlayCentral darüber berichten!