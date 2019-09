YouTube - 100 Millionen Abonnenten: PewDiePies Red Diamond Creator Award enthüllt

Monatelang hielt der Wettkampf zwischen PewDiePie und T-Series um die 100 Millionen Abonnentenmarke an. Obwohl T-Series als Sieger hervorging, so gilt Felix „PewDiePie“ Kjellberg weiterhin als YouTube-König und erreicht die Marke wohl gemerkt immer noch als erste Einzelperson.

Zuvor war die höchste Auszeichnung, die ein YouTuber erhalten konnte, der Custom Play Button, der an YouTuber vergeben wurde, die 50 Millionen Abonnenten auf ihrem Kanal versammelt hatten. PewDiePie selbst war der erste, der diesen Meilenstein am 18. Dezember 2016 erreichte. Seitdem wurde der Preis insgesamt fünf Mal vergeben, unter anderem an T-Series, die nun den Meilenstein für 100 Millionen Abonnenten gestellt haben.

Der Erfolg beider Accounts wird nun mit dem sogenannten Red Diamond Creator Award gewürdigt, wie von Seiten YouTubes bestätigt wurde. Ein kurzes Vorstellungsvideo des Awards haben wir euch unter diesem Beitrag eingebettet. Zur Präsentation des Preises am 06. September schreibt YouTube:

Bleibt am Ende nur noch die Frage, was sich YouTube für die eine Milliarde Abonnenten Grenze ausdenken wird. Im Zweifelsfall wird das Unternehmen noch echte Diamanden an die betroffenen Personen austeilen müssen.

The 100M subscriber record has been surpassed, and that means we have the new creator award! Introducing: The Red Diamond Creator Award, named after one of the rarest colors of diamond. 💎❤️ @TSeries and @Pewdiepie, check the mail! 😏 pic.twitter.com/ZONYFEiVkk