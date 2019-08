YouTube - PewDiePie knackt 100 Millionen Abonnenten auf YouTube - nicht ganz unumstritten

Videospiel-Streamer PewDiePie hat die 100 Millionen Abonnenten-Marke auf YouTube geknackt. Damit ist er die erste Einzelperson auf der Plattform, die diesen Meilenstein erreicht hat.

Am 02. Oktober 2010 begann die Reise von PewDiePie auf YouTube. Damals begann der Streamer mit Minecraft und legte damit den Grundstein für seinen heutigen Erfolg. Inzwischen hat er die stolze Marke von 100 Millionen Abonnenten auf der Plattform geknackt.

Neben seiner Art und seinem Humor, den Fans so mögen, könnten zahlreiche Gastauftritte von Stars nachgeholfen haben. Immerhin kann der Schwede Namen wie Jack Black verzeichnen und eine aktuelle Version seiner Videoserie „Meme Review“ zeigt Dr. Phil als Gastmoderator. Diese Partnerschaften brachten PewDiePie eine noch größere Reichweite ein.

Nicht ganz unumstritten

Laut der New York Times nahm PewDiePie im Jahr 2018 sage und schreibe 15,5 Millionen Dollar ein. Aus einer kürzlich durchgeführten Analyse seiner YouTube-Werbungen geht hervor, dass er inzwischen monatlich um die 8,5 Millionen Dollar verdient. Das ist schon einiges, doch ganz unumstritten war seine Art, Abonnenten zu sammeln, nicht immer.

In der Vergangenheit gingen seine Aufrufe an die Fans, Abonnenten für ihn zu gewinnen, oft nach hinten los und die Medien waren geflutet von negativen Schlagzeilen. Kameras und Rechner sollen gehackt worden und rechtsextreme Anschläge in seinem Namen verübt worden sein. Erst spät reagierte der Streamer darauf und forderte seine Fans dazu auf, die Bewegung zu stoppen.

Nichtsdestotrotz ist es für Felix Kjellberg alias PewDiePie ein Meilenstein in der YouTube-Geschichte. Doch das ist nicht der einzige Grund für ihn zu feiern. Am 19. August hat er seine langjährige Freundin Marzia Bisognin in London geheiratet.

Seid ihr auch Fan von PewDiePie? Wenn ja, was macht ihn für euch aus? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.