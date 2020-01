The Witcher (Serie) - Henry Cavill riskierte für seine Rolle als Geralt sogar sein Augenlicht

Erst kürzlich berichteten wir darüber, wie Henry Cavill in einem Interview verriet, dass er sich für einige Tage sogar die Wasserzufuhr verwehrte , um seiner Hexer-Rolle noch gerechter werden zu können. Darüber hinaus sollen ebenso seine Augen in Mitleidenschaft gezogen worden sein.

Man könnte meinen, dass sich Schauspieler Henry Cavill eventuell etwas zu sehr für seine Rolle als weißhaariger Hexer Geralt ins Zeug gelegt hat. Für seine Performance in der Netflix-Produktion The Witcher , die als eine der eindrucksvollsten hervorgehoben wird, scheint er wohl auch an einige körperliche Grenzen gegangen zu sein.

