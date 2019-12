The Witcher (Serie) - Voller Körpereinsatz: Geralt-Darsteller Henry Cavill verzichtete sogar auf Wasser

Henry Cavill spielt in „The Witcher” Hexer Geralt von Riva. Dass er dafür hart trainieren musste, ist inzwischen bekannt, dass er dafür jedoch sogar mit der lebensnotwendigen Wasserversorgung sparte, verriet er erst kürzlich.

Für The Witcher hat Geralt-Darsteller Henry Cavill anständig trainiert. Sogar ein ganz spezielles Trainingsprogramm hat er begonnen, um die geschmeidigen und ebenso kraftvollen Schwerttänze des Hexers angemessen darstellen zu können – und alle Stuntszenen gleich mit zu übernehmen.

Obwohl Cavill in der BBC Graham Norton-Show betonte, dass dafür vor allem ein gesunder Körper von Nöten sei, erzählte er gleichzeitig, dass er sich für einige Szenen bewusst die Zufuhr von Wasser verboten hatte.

The Witcher (Serie) Henry Cavill ist der perfekte Geralt, sagt Buchautor Andrzej Sapkowski

Wasserfasten für Henry Cavill

Um die Haut möglichst dünn werden und somit Geralts Muskeln besonders hervortreten zu lassen, praktizierte Cavill tatsächlich drei Tage lang Wasserfasten, um sich entsprechend zu dehydrieren:

„Wenn du dich für drei Tage dehydrierst, kommst du am letzten Tag an einen Punkt, an dem du Wasser in der Nähe regelrecht riechen kannst.“

Allerdings wirft Cavill ein, dass er drei Tage nicht vollständig auf jegliche Wasserzufuhr verzichtete, sondern am ersten Tag lediglich 1,5 Liter trank, am zweiten Tag nur einen halben und erst am dritten keinen Tropfen mehr. Am vierten Tag wurde dann gedreht, um die perfekte Optik zu zaubern.

The Witcher (Serie) Henry Cavills Muskeln leierten Geralt-Kostüm so sehr aus, dass es ständig ersetzt werden musste

Nachmachen sollte man das zwar keineswegs – sehen lassen, kann sich Henry Cavill als Geralt von Riva allerdings trotzdem. Gerade in der allseits beliebten Badewannenszene hat Cavill wohl viele Herzen höherschlagen lassen. Seit dem 20. Dezember ist die erste Staffel von „The Witcher“ auf Netflix verfügbar und umfasst acht Folgen, die bisher allesamt recht positiv von den Zuschauern angenommen worden.