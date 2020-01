The Witcher (Serie) - Erhält Triss Merigold in Staffel 2 mehr Screentime?

Während die Zuschauer von „The Witcher“ auf Netflix bislang nur wenig von Triss Merigold zu Gesicht bekommen haben, stellt sich nun die Frage, wie geht es mit der Figur in der Serie weiter? Werden wir mehr von ihr in Staffel 2 sehen?

Neben Ciri und Yennefer gibt es eine weitere Protagonistin, die in der 1. Staffel von The Witcher allerdings nicht sonderlich viel Screentime bekommen hat. Triss Merigold ist den Fans aus den Büchern und der Spieladaption ein Begriff. Viel haben wir von ihr bislang nicht gesehen. Aber wird das in der 2. Staffel so bleiben?

Fans wollen mehr Triss

Die Fans beschweren sich in der Zwischenzeit darüber, dass sie nicht sonderlich viel Ähnlichkeit mit der Figur hat. Allerdings gilt auch hier, dass sich die Produzenten mehr an das Design und der Rolle der Bücher orientiert haben. In den Videospielen zählt sie zwar zu den hauptsächlichen Romanzen von Geralt von Riva, aber in der Serie muss das nicht sein.

In den Videospielen wurde ihr eine größere Rolle zuteil als in den Buchvorlagen. Deshalb sollten wir erst einmal nicht davon ausgehen, dass die Figur in solch einem Umfang präsentiert wird. Von Anfang wurde klar kommuniziert, dass sich die Serie an den Büchern orientiere, während einige Aspekte der Videospiele einfließen würden. Das lässt die Hoffnung auf mehr Triss erst einmal erlischen. Zumindest wenn wir von diesem Standpunkt ausgehen. Aber ganz so einfach ist es am Ende dann doch nicht ...

Ein wichtiges Indiz deutet darauf, dass Triss in Staffel 2 trotzdem mehr Screentime erhalten könnte. Sie spielt nämlich eine sehr wichtige Rolle im dritten Buch. Und wie wir wissen, soll sich die 2. Staffel auf das dritte Buch konzentrieren, während Staffel 1 auf das erste und zweite Buch basiert.

Fakt ist zudem, dass Triss Merigold eine sehr beliebte Figur bei der weltweiten Fangemeinde darstellt. Dass die ausführende Produzentin Lauren Schmidt Hissrich viel Wert auf die Stimme der Fangemeinde legt, hat sie unter anderem an dieser Stelle bewiesen:

Außerdem meinte sie in der Vergangenheit, dass sich einige Dinge ändern könnten in der Serienadaption. Womöglich sehen wir hier am Ende eine ganz eigene Darstellung von Triss, die sich eher auf einen Mittelwert zwischen den Büchern und den Videospielen beziehen könnte.

Doch wie groß die Screentime von Triss am Ende ausfallen wird, bleibt nun abzuwarten. Dass sie so eine große Rolle wie in den Videospielen einnimmt, ist weiterhin eher unwahrscheinlich. Hier spielt Yennefer laut Buchvorlage einfach eine viel zu große Rolle und die Produzenten dürften sich auch weiterhin hieran orientieren.

Eine 2. Staffel ist bereits geplant und wird ab dem Frühjahr 2020 gedreht. Die Serie soll gegen Ende 2020 auf Netflix fortgesetzt werden.