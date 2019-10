Twitch - Bann: MontanaBlack für 7 Tage offline, er bezieht Stellung

Der größte deutsche Twitch-Streamer muss eine 7-Tage-Pause einlegen. MontanaBlack88 hat sich in einem Stream seiner Kollegen nicht regelkonform verhalten, weshalb Twitch ihn nun zur Pause forciert. MontanaBlack entschuldigt sich dafür und sieht seinen Fehler ein.

Der Twitch-Star MontanaBlack88 (bürgerlich Marcel Thomas Andreas Eris) muss eine längere Auszeit einlegen. Twitch hat sich dazu entschlossen, den Streamer für 7 Tage zu bannen. Nun ist er gezwungen, sich in diesem Zeitraum von der Plattform fernzuhalten, was außerdem jegliche Stream-Aktivitäten in dieser Zeit untersagt.

Montana Black hat ein paar Worte zu seinem Bann auf Twitter verloren, wo er die ganze Sachlage noch einmal einordnet und seine Zuschauer über das Geschehen aufklärt:

Demnach wusste er laut eigenen Aussagen nicht, dass sein Twitch-Kollege streame und dass er in dem besagten Moment auf Twitch zu hören sei, als der Ausraster geschah. Doch Unwissenheit schützt bekanntlich vor Strafe nicht, weshalb Twitch den Bann ausgesprochen hat und MontanaBlack seinen Fehler eingesteht.

Wenige Stunden später war es dann auch schon so weit und seitdem ist sein Kanal vorübergehend gesperrt.

Ich denke,stream wird wohl heute nix mehr.

Sollte ich die vollen 7 Tage gesperrt sein,sehen wir uns dann genau in 7 Tagen wieder mit Modern Warfare.

An erster stelle tut es mir einfach leid für Mehmet pic.twitter.com/JChgTDtRNV — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) October 18, 2019

Wie der Zufall es so will, läuft der 7-Tage-Bann exakt am 25. Oktober 2019 aus, falls sich Twitch an den besagten Zeitraum hält. Hierbei handelt es sich um das Release-Datum von Call of Duty: Modern Warfare, womit der Streamer sein Comeback feiern wird, wie er bereits angekündigt hat.

Falls ihr mehr über MontanaBlack88 erfahren möchtet, schaut in unsere Twitch-Top-Liste. Hier hält er momentan den Rekord mit den meisten Abonnenten auf Twitch und das sogar auf internationaler Ebene:

