TFT - Mobile Version startet mit Closed-Beta durch, einiges wird sich jedoch ändern

„Teamfight Tactics“ von Riot Games wird aktuell für mobile Endgeräte fit gemacht. Die Closed-Beta hat begonnen, sie wird jetzt nach und nach für einige Länder freigeschaltet. Wir verraten euch, was ihr über die mobile Version von TFT wissen müsst, denn einiges wird sich im Vergleich zur PC-Version ändern.

Nachdem Team Fight Tactics (kurz TFT) bereits vor über drei Monaten für die mobile Gaming-Landschaft angekündgit wurde, geht es nun in die heiße Phase. Ihr könnt die „Auto Chess“-Abwandlung von Riot Games schon bald unterwegs spielen. Doch vor dem Start gibt es erst einmal eine geschlossene Beta.

Closed-Beta: So könnt ihr teilnehmen

Noch bevor der große Mobile-Release im März 2020 erfolgen wird, könnt ihr den Entwickler helfen, auf etwaige Bugs aufmerksam zu werden. Am besten macht ihr euch schon jetzt einen Account und registriert euch auf der offiziellen Seite.

Der Beta-Test soll jetzt in den kommenden Wochen nach und nach für diverse Länder freigeschaltet werden, der bereits begonnen hat. Riot gibt zu verstehen, dass sich zukünftige Spieler auf Apple-Endgeräten hier registrieren können, während alle Android-User im Google Play Store vorbeisehen sollten.

Welche Neuerungen in der Mobile-Version gibt es?

Die Entwickler betonen nochmals, dass die bestehende TFT-Erfahrung auf dem PC nicht kompatibel ist mit der mobilen Variante fürs Smartphone und Tablet. Deshalb mussten sie eine ganz neue Version basteln, es ist also ein eigenständiges Spiel sozusagen.

Das heißt am Ende, dass es ein dediziertes Ingame-Item-System und einen Champion-Shop gibt, anders als in der PC-Vorlage. Der Item-Shop öffnet sich zu Beginn jeder Runde und er ist visuell so gestaltet, dass ihr eure Helden immer noch seht und verschieben könnt. Der gesamte visuelle Style ist ebenfalls ein wenig anders und an die mobile Umgebung angepasst. Ihr seht zum Beispiel nicht die untere Champion-Leiste genauso wie auf dem PC.

Aufgrund des Standalone-Charakters unterstützt der mobile Client von TFT zum Beispiel soziale Features wie Lobbys, Freunde und Einladungen, genauso wie das Ranked-System und den Fortschritt-Pass. Ein Chat-System wird hingegen gestrichen. Lediglich ein einfaches Emote-System zur Kommunikation wird vorhanden sein.

Wichtig: Zum Launch wird TFT Mobile nicht auf Tablets spielbar sein. Die Entwickler möchten die Tablet-Erfahrung optimieren, weshalb sie wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird.

