League of Legends - Legends of Runeterra: Einige Kartensets und weitere Modi in Arbeit

Das Spiel „Legends of Runeterra“ ist erst vor Kurzem in die Open Beta-Phase gegangen und es scheint bereits deutlichen Anklang zu finden, denn das Studio arbeitet nun an einer Roadmap, die aufzeigt, was bis 2022 noch passieren soll. Unter anderem sind neue Karten-Sets und Modi in Planung.

„Legends of Runeterra“ ist ein Kartenspiel von Riot Games, das auf der Welt von League of Legends basiert. Es gibt bereits zahlreiche Karten und Möglichkeiten, doch dem Entwickler ist das noch lang nicht genug und plant anhand einer Roadmap die Zukunft des Spiels.

In einem Interview mit PCGamer erzählte Riot dem Magazin, dass sie derzeit an neuen Karten-Sets arbeiten und mit einigen sogar fast fertig sind:

„Ich kann noch nichts Genaues darüber sagen, was für Sets es sind und wie viele, aber einige sind an diesem Punkt fast fertig. Wir balancieren sie noch aus, müssen sie noch etwas verschönern, aber es sind echte Sets. Wir testen sie gerade.“

Weitere Modi sind ebenfalls in Planung

Im Rahmen des Interviews bestätigte Riot-Mitarbeiter Jew zusätzlich neue Modi für „Legends of Runeterra“. Bisher haben die Spieler die Möglichkeit, in Standard Rangkämpfen und normalen Runden gegen echte Spieler sowie KIs zu kämpfen. Dabei soll es aber nicht bleiben:

„Wir sind gerade dabei, ein paar Ideen für Modi zu entwickeln – nichts, worüber ich heute sprechen kann, aber unser Ziel ist es, dass sich das Spiel frisch anfühlt und ihr eure Karten auf unterschiedlichste Weise nutzen könnt“, so Jew.

Was genau Riot damit meint, bleibt abzuwarten. Sicher ist allerdings, dass „Legends of Runeterra“ zahlreiche Inhalte dazu bekommen wird. Habt ihr das Spiel bereits getestet? Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.