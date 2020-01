Super Smash Bros. Ultimate - Der 5. DLC-Kämpfer wird am Donnerstag enthüllt

Masahiro Sakurai wird den fünften DLC-Kämpfer für „Super Smash Bros. Ultimate“ in einem Livestream enthüllen. Bereits am Donnerstag ist es so weit.

Nintendo kündigte eine Präsentation an, die sich dem nächsten DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate widmen wird. Director Masahiro Sakurai führt durch das Programm.

Super Smash Bros. Ultimate Kein Ende in Sicht: Zusätzliche DLC angekündigt

Der 5. DLC-Kämpfer wird enthüllt

Am Donnerstag, den 16. Januar wird Director Masahiro Sakurai den neuen Kämpfer in aller Ausführlichkeit vorstellen. Der angekündigte Livestream soll eine Laufzeit von 35 Minuten betragen und startet um 15 Uhr deutscher Zeit.

Seid am 16.01. um 15:00 Uhr dabei, wenn Masahiro Sakurai einen neuen DLC-Kämpfer enthüllt! In der ca. 35-minütigen Präsentation stellt euch der Producer von Super #SmashBrosUltimate, den Neuzugang genauer vor.



Seht am 16.01. hier vorbei: https://t.co/R4a8m0aImY pic.twitter.com/nGlZlekFBr — Nintendo DE (@NintendoDE) January 14, 2020

Um wen es sich bei dem mittlerweile 75. Kämpfer und letzten Charakter für den fünfteiligen Fighters Pass handeln wird, ist noch ein Geheimnis. Der Tweet von Nintendo enthält lediglich Fragezeichen als Platzhalter. Es gibt jedoch schon plausible Vermutungen.

So rechnen wir mit Dante aus Devil May Cry 3. Der Action-Titel wird für die Nintendo Switch erscheinen und die Entwickler vermeldeteten in einem Tweet, dass am 16. Januar neue Informationen veröffentlicht werden – der Tag der DLC-Kämpfer-Präsentation. Zufall? Vielleicht nicht. Andere Theorien sprechen von Sora aus Kingdom Hearts 3 oder Geno aus „Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars“ von 1996.

Der Fighters Pass

Wer auch immer der geheimnisvolle Kämpfer sein wird, er reiht sich als letzter Charakter in den Fighters Pass ein. Bislang umfasst das erste, fünfteilige DLC-Kämpferpaket folgende Charaktere:

Joker aus Persona 5

Hero aus Dragon Quest

Banjo & Kazooie aus Banjo & Kazooie

Terry Bogard aus „Fatal Fury: King of Fighters“

Jeder Kämpfer im Fighters Pass bringt darüber hinaus eine eigene Stage und neue Musikstücke mit. Einzeln kosten die Kämpfer 5,99 Euro oder ihr kauft alle fünf Charaktere im Fighters Pass für 24,99 Euro.