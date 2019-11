Nintendo Switch - Devil May Cry 3 Special Edition erscheint für die Hybridkonsole

Vor fast 14 Jahren erschien mit „Devil May Cry 3 Special Edition“ eine erweiterte Neuauflage des Hack-&-Slash-Abenteuers für PlayStation 2 und PC. Bald sollen auch Besitzer einer Nintendo Switch in den Genuss des (aufpolierten) Spiels kommen.

Mit „Devil May Cry 3: Dante's Awakening“ erzählt Capcom die Vorgeschichte zum offiziellen ersten Teil der Reihe. 2006 erschien eine inhaltlich erweiterte Special Edition, die unter anderem mit Vergil als weiteren spielbaren Charakter und einem Überlebensmodus aufwartet. Selbige ist auch Teil der grafisch aufpolierten Devil May Cry HD Collection, die 2012 für PlayStation 3 und Xbox 360 sowie 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kam.

DMC-Trilogie auf Switch bald komplett

Nutzer einer Switch schauen bezüglich einer vollständigen HD Collection bis dato in die Röhre, doch wurden in diesem Jahr immerhin schon Umsetzungen der ersten beiden „Devil May Cry“-Teile für die Hybridkonsole nachgereicht. Die „Devil May Cry 3“-Special Edition soll in Kürze folgen.

Capcom will das Spiel am 20. Februar 2020 für die Switch freigeben. Hierzulande soll lediglich eine Download-Version via eShop angeboten werden und – wie die Vorgänger – 19,99 Euro kosten. Für den japanischen Markt ist auch eine Box-Fassung angesetzt, auf deren Spielmodul jedoch nur Teil 1 enthalten sein wird, während für die beiden Sequels Download-Codes beiliegen werden.

Stunden an bewegten Szenen aus der PS4-Version vermittelt abschließend das nachfolgende Video.