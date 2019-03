Steam - Dreist: Entwickler manipulieren Startseite

Diverse Entwickler nutzen eine Mechanik auf Steam, um dessen Startseite zu manipulieren. Im Zuge dessen werden für eine Veröffentlichung in weiter Ferne vorgesehene Titel prominent als „beliebt und bald verfügbar“ dargestellt.

Die Startseite von Steam wird von einer Vielzahl an Entwicklern manipuliert. Das berichtet Mike Rose, der sich regelmäßig mit den Belangen von Entwicklern beschäftigt und mittlerweile selbst als solcher tätig ist.

Wie Rose berichtet, wird konkret der Tab mit der Bezeichnung „Beliebt und bald verfügbar“ angesteuert. Darin sind nämlich mehrere Spiele aufgelistet, die entgegen der Angabe ganz und gar nicht in Bälde verfügbar sind.

Warum ist das überhaupt so?

Um nachvollziehen zu können, warum das so ist, muss zunächst verstanden werden, wie genau dieser Tab überhaupt funktioniert. Steam blickt zunächst auf den Releasetermin, der im Backend angegeben ist (das ist nicht der, der im Steam-Store gelistet wird). Anschließend wird die Menge an Platzierungen auf den Wunschlisten der Nutzer zu Rate gezogen. Die Kombination aus beiden Faktoren bestimmt dann die Platzierung im „Beliebt und bald verfügbar“-Reiter.

Das Problem ist, dass im Backend grundsätzlich irgendein Termin angegeben sein muss, auch wenn noch gar keiner feststeht. Der jeweilige Entwickler kann also ein Datum angeben, dieses passieren lassen, es wieder ändern und dieses erneut passieren lassen. Es ist vollkommen egal, was man hier angibt, wichtig ist die Platzierung tatsächlich ausschließlich für den „Beliebt und bald verfügbar“-Reiter.

Unfaire Manipulation

Dies führt dazu, dass einige Entwickler bei ihren Spiele im Backend regelmäßig ein nahes Datum festlegen, um immer und immer wieder in dem Reiter zu erscheinen. Das Studio hinter Steel Division 2 gab im Backend beispielsweise den heutigen 06. März als Release an, auf der Store-Seite hingegen wird der 04. April geführt. Dennoch erschien das Spiel für kurze Zeit an oberster Stelle. Auch weitere Titel nutzen diesen Fehler aus, darunter „SEXY GIRLS“, „Nanobotic“ und der „Cooking Simulator“.

Spiele, die tatsächlich in Kürze erscheinen, werden so aus diesem Reiter gekickt und haben aufgrund der Menge an angeblich bald stattfindenen Releases keine Chance, überhaupt dort aufzutauchen. Valve hat sich noch nicht zu dem Problem geäußert.

