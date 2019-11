Star Wars - Fans wünschen sich weitere Baby-Charaktere

Die neue Serie „The Mandalorian“ feiert nicht nur einen riesigen Erfolg auf dem neuen Streaming-Dienst Disney Plus. Vor allem aber löste Baby Yoda eine regelrechte Welle der Entzückung unter den vielen Fans aus. Und auch wenn die neue „Star Wars“-Serie zunächst nur in den USA ausgestrahlt wird, gibt es bereits ein Fülle von Meme rund um Baby Yoda.

Star Wars The Mandalorian - Baby Yoda erobert die Herzen des Internets und wird zum neuen Meme-Trend

Disney löst mit Baby Yoda unter den vielen Fans eine regelrechte Meme-Welle mit weiteren beliebten „Star Wars“-Charaktere aus. Dazu gehört auch Jabba the Hut.

Wie manche Kenner des „Star Wars“- Univerums bereits im Netz zu recht anmerken, gab es aber schon lange vor Baby Yoda bereits Baby Jabba, nämlich in „Star Wars: The Clone Wars“ von Dave Filoni. Derselbe Filoni zeigt sich auch für die neue Serie „The Mandalorian“ als Regisseur verantwortlich und führte mit Serien-Macher Jon Favreau Baby Yoda ein.

Before Baby Yoda, there was -- BABY JABBA (Rotta the Hut, Jabba's actual son). Filoni must have a thing for baby versions of Star Wars characters... pic.twitter.com/b6mx4sj7Wg