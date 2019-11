Star Wars - Ihr dürft Baby Yoda sagen, versichern Produzenten!

Baby Yoda hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem nicht mehr wegzudenken Meme in unserer Popkultur entwickelt. Doch das kleine Wesen ist keinesfalls Yoda als Baby. Die Produzenten versichern nun allerdings, dass es trotzdem in Ordnung ist, das niedliche Baby so zu nennen.

Seit dem Release der 2. Episode von The Mandalorian geht der neueste Charakter im „Star Wars“-Universum durch alle Medien. „Baby Yoda“, wie die Figur von allen genannt wird, hat die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert.

Baby Yoda ist ein Mysterium

Obgleich das Antlitz der niedlichen „Star Wars“-Figur putziger nicht sein könnte, gibt es bei der ganzen Geschichte eine Ungereimtheit. Das Baby, das definitiv wie Yoda aussieht, kann selbstredend nicht Yoda sein, der seine besten Zeiten aus chronologischer Sicht schon lange hinter sich hat. Hierbei handelt es sich um ein Geschöpf der unbekannten Spezies, der auch Yoda entspringt.

Und dennoch hat sich der Begriff „Baby Yoda“ innerhalb kürzester Zeit etabliert. Ist das also falsch? Faktisch wahrscheinlich schon, denn es wird aller Voraussicht nach nicht Yoda sein. Es sei denn, er ist in dieses Wesen inkarniert. Aber die Produzenten tolerieren den Begriff trotzdem. Ihr dürft Baby Yoda also auch so nennen, zumindest wenn es nach Director Dave Filoni geht.

Er hat sich der Diskussion, die nach der Enthüllung entbrannte, nun angenommen und klargestellt, dass es absolut in Ordnung ist, das niedliche Wesen als Baby Yoda zu betiteln:

*cough* saying Baby Yoda is fine pic.twitter.com/rbBTl2KPby — Ash Crossan (@AshCrossan) November 20, 2019

In einem Interview mit ET hat Filoni seinen Segen gegeben und nochmal unterstrichen, dass der wirkliche Name von Baby Yoda sowieso ein Teil des Mysteriums der Serie darstellt. Womöglich erfahren wir die wahre Identität erst am Ende der Serie. Man wird also noch abwarten müssen.

Das Internet brach jedenfalls in einem wahren Memegewitter aus, nachdem die 2. Episode von The Mandalorian debütierte:

