Star Wars - The Mandalorian: Staffel 2 wird bereits gedreht und es gibt Pläne für einen Kinofilm

Vor wenigen Tagen ist die neue Serie „Star Wars: The Mandalorian“ auf Disney Plus an den Start gegangen und verspricht ein Hit zu werden. Serien-Macher Jon Favreau dreht bereits eine 2. Staffel und der Disney-Chef plant sogar einen Kinofilm.

Die erste Live-Action-Serie The Mandalorian aus dem „Star Wars“-Universum ist vor wenigen Tagen zum Launch des neuen Streaming-Dienst Disney Plus an den Start gegangen und lässt die Herzen der Fans höherschlagen. Bereits am ersten Tag sahen Millionen Kunden die Auftaktfolge und zeigten sich begeistert. Wir müssen uns leider bis Ende März 2020 zum Launch von Disney Plus in Deutschland gedulden.

Disney Plus The Mandalorian: Erste Folge der Star Wars-Serie begeistert die Fans

Beflügelt von den vielen Vorschusslorbeeren scheint auch Disney und Lucasfilm „The Mandalorian“ zu gefallen und haben die Serie frühzeitig um eine weitere Staffel verlängert. Serien-Macher Jon Favreau („Iron Man“) gönnt sich keine Verschnaufpause und hat mit den Dreharbeiten zur 2. Staffel bereits begonnen. Zum Beweis schickt er einen virtuellen Gruß mit dem Helm des Kopfgeldjägers vom Film-Set.

Im Gegensatz zur ersten Staffel möchte der Showrunner, Autor und Produzent der Serie diesmal auch selbst als Regisseur hinter der Kamera stehen. Für die erste Staffel fehlte ihm einfach die Zeit, drehte er doch zeitgleich den Disneys „Der König der Löwen“. Ob auch seine Kollegen Dave Filoni, Bryce Dallas Howard und Taika Waititi als Regisseure wieder mit dabei sind, wollte er noch nicht verraten. Auch über die Handlung der 2. Staffel wird aus verständlichen Gründen noch geschwiegen.

Star Wars The Mandalorian TV-Serie könnte zum Start für eine Überraschung sorgen

Disney-Chef plant bereits mit einem Kinofilm

Derweil überlegt Disney-Chef Alan Horn schon jetzt, aus der Serie „The Mandalorian“ einen Kinofilm zu machen. Im Interview mit Variety freut er sich über den enormen Erfolg der Auftaktfolge und bestätigt:

„The Mandalorian erweist sich bereits als eine große Sache. Wenn also die Serie weiterhin so erfolgreich bleibt, dann steht der Idee für einen Kinofilm nichts im Wege.“

Ob es soweit kommen wird, bleibt abzuwarten. Zunächst einmal werden die restlichen sieben Folgen der ersten Staffel auf Disney Plus ausgestrahlt. Staffel 2 dürfte voraussichtlich Ende 2020 oder Anfang 2021 folgen.

Star Wars The Mandalorian: Neuer Trailer gibt Ming-Na Wens Figur als Auftragskillerin Fennec Shand preis

„The Mandalorian“ mit Pedro Pascal spielt nur wenige Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi“ und noch vor „Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht“ von J.J. Abrams. Der Kopfgeldjäger und Einzelgänger geht am äußersten Rande der Galaxie einem Auftrag nach, während er am eigenen Leib die Nachwirkungen des galaktischen Bürgerkrieges nach dem Fall des Imperiums zu spüren bekommt.

Inzwischen stehen die Release-Termine der einzelnen Folgen auf Disney Plus fest:

Chapter 1 am 12. November 2019 (Regie: Dave Filoni)

Chapter 2 am 15. November 2019 (Regie: Rick Famuyiwa)

Chapter 3 am 22. November 2019 (Regie: Rick Famuyiwa)

Chapter 4 am 29. November 2019 (Regie: Bryce Dallas Howard)

Chapter 5 am 06. Dezember 2019 (Regie: Dave Filoni)

Chapter 6 am 13. Dezember 2019 (Regie: Rick Famuyiwa)

Chapter 7 am 18. Dezember 2019 (Regie: Deborah Chow)

Chapter 8 am 27. Dezember 2019 (Regie: Taika Waititi)