Star Wars - Fans werden endlich mehr Story-Hintergründe zu Snoke erhalten

Im September wissen wir also mehr zum Hintergrund von Snoke. Aber wie steht es um euch? Lest ihr die Marvel-Comics zu Star Wars oder ist es nicht das richtige Medium für euch? Diskutiert mit uns im Kommentarbereich. Wir sind gespannt!

Tatsächlich wurde Bösewicht Snoke in den beiden Filmen der neuen Trilogie recht spartansich porträtiert. Das lag mitunter an der Tatsache, dass der Director Rian Johnson niemals vorgesehen hatte, die Hintergrundgeschichte von Snoke im Fokus stehen zu lassen. Viel mehr vergleicht Johnson es mit der rätselhaften Präsens des Imperator Palpatine aus der Originaltrilogie.

Supreme Leader Snoke ist selbst nach der aktuellen Filmepisode ein großes Geheimnis im „Star Wars“-Universum. Wer war er und was hat er vor dem Erwachen der Macht getan? Schon bald erhalten wir ein wenig mehr Hintergrund, was den Bösewicht Snoke betrifft.

