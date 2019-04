Star Wars - Alle neuen Details zu The Mandalorian: Abgefilmter Teaser-Trailer bietet Ersteindruck

Die erste Realfilm-Serie zu Star Wars steht auf der Agenda von Disney Plus. Während eines Panels auf der Star Wars Celebration 2019 in Chicago gab es zahlreiche neue Details zu Charakteren, dem Cast und den zu erwartenden Inhalten der Serie.

Das Livepanel zur Realfilm-Serie The Mandalorian hat einige neue Details zur Disney-Serie ans Tageslicht gebracht und hinter verschlossenen Türen wurde zudem der erste Teaser-Trailer gezeigt. Demnach gibt es viel Neues über die kommende „Star Wars“-Serie zu berichten.

Neue Infos: Cast, Charakteren und mehr

Allem voran wurde erklärt, dass das Raumschiff, die Razorcrest, ein echtes Modell am Set sei. Es handelt sich also nicht um einen CG-Effekt. John Goodson zeigt sich für den Bau verantwortlich. Die Effekte im Cockpit basieren also auf LED-Panel. John Knoll hat sogar ein Special-Motion-Control-Rig für Composite-Shots gebaselt. Ähnlich wie J.J. Abrams setzen sie also auf Practical-Effects, also Effekte, die physisch produziert und umgesetzt werden, um es ganz originalgetreu der ersten Trilogie nachzumachen.

Star Wars Offizielles Logo und Speeder-Bike aus The Mandalorian vorgestellt

Zudem erklärt Regisseur Jon Favreau, dass jeder hinter und vor der Kamera ein waschechter „Star Wars“-Fan sei. Sogar Mitglieder der 501st Legion seien für einige Szenen eingeladen worden, da sie für einige Szenen nicht genug Sturmtruppen hatten. Diese hätten sich außerordentlich ins Zeug gelegt, während die Serienmacher die Qualität der Cosplays umgehauen hätte.

Pedro Pascal ließ an anderer Stelle verlauten, dass er sich von the „Man with No Name“ inspirieren ließ. „Es steckt eine Menge Clint Eastwood in ihm“, erklärt der Schauspieler. Favreau hätte ihm eine Liste mit Filmen gegeben, die er als Hausaufgabe abarbeiten durfte. Darunter befanden sich viele Filme von Akira Kurosawa und allgemein diverse Revolverhelden-Streifen.

Davon ab haben wir das erste Mal Cara Dune gesehen, die von Gina Carano gespielt wird - sie spielt einen ehemaligen Shocktrooper (einstige Eliteeinheit der Großen Armee der Republik). Und ein weiterer Charakter wird von Carl Weathers gespielt, der in die Rolle von Greef Carga schlüpft - dem Anführer einer Kopfgeldjäger-Gilde. Beide Schauspieler haben viele Stunts selber gedreht.

Weitere wichtige Details zu The Mandalorian

Doch das war noch längst nicht alles. Wir haben die wichtigsten Details vom Panel in der Übersicht zusammengefasst, die ihr im Vorfeld über die Serie wissen solltet:

Der Protagonist ist ein Kopfgeldjäger, ein „Bürger der Unterwelt“

Der Protagonist ist ein ganz neuer „Star Wars“-Charakterer

Die Zeitperiode wurde noch nie behandelt im „Star Wars“-Universum

Die Serie spielt fünf Jahre nach „Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi“

Die allererste Realfilm-Serie zu Star Wars

Jon Favreau spricht im Trailer von „neuen Planeten, Raumschchiffen, Rassen und Spezies“.

Die Serie wurde in den USA, Los Angeles gedreht

Die Serie wird ein Disney Plus-Original

The Mandalorian: Staffel 2 ist bereits bestätigt

Hier haben wir das abgefilmte Material für euch eingebunden. Bis zum vollständigen Trailer-Release müsst ihr euch jedoch noch eine Weile gedulden. „The Mandalorian“ wird zeitgleich mit Disney Plus am 12. November 2019 an den Start gehen.