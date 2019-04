Star Wars - The Mandalorian: Serie vor Veröffentlichung bereits für Staffel 2 verlängert!

Mit „The Mandalorian“ will Disney die Zuschauer für ihren kommenden Streaming-Service Disney Plus anwerben und setzt dabei haushoch auf den „Star Wars“-Ableger. Vor Veröffentlichung der ersten Folge wurde die Serie bereits für eine zweite Staffel verlängert.

Der geplante Streaming-Service Disney Plus wird sich für viele Zuschauer bereits alleine wegen der angekündigten Serie „The Mandalorian“ lohnen, die im Star Wars-Universum spielen soll. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass Disney die Serie für eine zweite Staffel verlängert hat, um sich die Abonnentenzahlen für die Zukunft auch sicher zu halten. Welche Infos ihr zur Serie braucht, verraten wir euch hier!

Auf den Fußstapfen von Boba Fett

Schon nächste Woche können wir uns wahrscheinlich über eine ganze Reihe von Neuigkeiten zu kommenden „Star Wars“-Projekten freuen, denn dann startet die Star Wars Celebration in Chicago. Nicht selten wurden dort erste Bilder und Trailer zu zukünftigen Filmen und Serien veröffentlicht, und auch dieses Jahr sieht es danach aus, als hätte Disney für uns einige Überraschungen parat.

Neben Titel und Trailer zu Episode IX, der die aktuelle „Star Wars“-Trilogie im Dezember zu einem Abschluss bringen soll, vermuten Fans auch die Erscheinung eines ersten Trailers zur Serie „The Mandalorian“. In dem Sternenkrieg-Ableger folgen wir einem einsamen Krieger, der in den Fußstapfen von Babo Fett sein Vermächtnis als Kopfgeldjäger in den Weiten der Galaxie auslebt. Die Geschichte soll drei Jahre nach „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ spielen und neben Hauptdarsteller Pedro Pascal („Game Of Thrones“) sind Nick Nolte („Warrior“), Carl Weathers („Rocky“) und Giancarlo Esposito („Breaking Bad“) als Nebencharaktere bereits bestätigt.

Mehr Informationen gibt es allerdings bisher nicht, nur eine Reihe von angeheuerten Regisseuren, die sich neben Produzent der Serie John Favreau („Iron Man“) sehen lassen können. Taika Waititi („Thor: Ragnarok“), Dave Filoni („The Clone Wars“) und Bryce Dallas Howard („Jurassic World“) sind nur einige der angekündigten Filmemacher, die die Serie zum Leben erwecken sollen. Außerdem versprachen die Macher der Serie, dass sich das Projekt vom Stil und Ton mehr an der Original-Trilogie orientieren soll.

Bevor wir aber (hoffentlich) erste Informationen und Bilder zur Serie nächste Woche auf der Star Wars Celebraton zu sehen bekommen, gibt es bereits vor der Veranstaltung gute Neuigkeiten. „The Mandalorian“ wurde noch vor Veröffentlichung der ersten Folge für eine zweite Staffel verlängert. Somit möchte sich Disney womöglich die Abonnenten für ihren kommenden Streaming-Service Disney Plus sichern, auf dem die Serie exklusiv zu sehen sein wird.

Disney scheint allgemein viel Hoffnung und vor allem Geld in die Serie zu investieren, denn allein die erste Staffel, bestehend aus 10 Folgen, wird für ein Budget von 100 Millionen US-Dollar produziert. Wenn es Neuigkeiten und erste Bilder zu „The Mandalorian“ geben sollte, informieren wir euch natürlich umgehend!