Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Neuer Trailer birgt bedrohliche Botschaft von Imperator Palpatine

Kurz vor Weihnachten kommt „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ in die Kinos und vollendet die Skywalker-Saga. Neue Trailer bringen den Imperator zurück, zeigen Reys Macht und werfen einen nostalgischen Blick zurück.

Bereits der finale Trailer zum Kino-Highlights des Jahres Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers brachte überraschend einen alten Bekannten zurück: Imperator Palpatine. Der bekannte Gegenspieler spielt im großen Finale der Skywalker-Saga eine wichtige Rolle. Im neuen und düsteren TV-Spot hört man die Stimme des Imperators die folgenden bedrohlichen Worte sagen:

„Das wird das letzte Wort in der Geschichte von Skywalker sein!”

Das Finale der Skywalker Saga

Regisseur J.J. Abrams vollendet am 18. Dezember mit Der Aufstieg Skywalkers die Sternenkriegsaga und spielt in vielen Szenen auch auf die Original-Trilogie von George Lucas an, wie etwa den zerstörten Todesstern. Im Vorfeld hat der Filmemacher den Fans ein befriedigendes Ende der Saga versprochen. Höhepunkt dürfte mit Sicherheit der epische Kampf zwischen Rey und Kylo Ren sein, die nicht nur einmal die Lichtschwerter kreuzen werden. Auch zeigen die vielen neuen Szenen, dass Reys Macht sehr viel stärker ist, als bisher angenommen.

Star Wars Wie geht es nach der Skywalker-Saga weiter? Lucasfilm-Chefin spricht offen über die Zukunft

Die Saga endet, aber die Legende lebt weiter: Schon jetzt sind weitere Filme und TV-Serien aus dem Star Wars-Universum in Arbeit. Doch bevor wir einen Blick nach vorne werfen, bringt uns ein weiteres neues Video noch einmal zurück an den Anfang der Saga mit Luke, Han Solo und Prinzessin Leia. Die gezeigten Szenen werfen einen nostalgischen Blick auf 40 Jahre Star Wars: