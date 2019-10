Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Regisseur verspricht befriedigendes und logisches Ende der Trilogie

Regisseur J.J. Abrams verspricht ein würdiges und befriedigendes Ende für die Skywalker-Trilogie. Kann der Regisseur sein Versprechen halten?

Die aktuelle Star Wars-Trilogie ist wahrscheinlich das umstrittenste Franchise der heutigen Zeit. Manche Fans lieben die neuen Wege, die J.J. Abrams und Rian Johnson in den aktuellen Filmen vorgenommen haben, andere widerum sind nicht zufrieden und werfen den Machern vor, die Fans mit Nostalgie und schlechtem Storytelling ruhigzustellen. Jetzt verspricht J.J. Abrams, Regisseur von „Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers“, ein zufriedenstellendes Ende.

Ein guter Abschluss

Die Zuschauer sind gespalten. Kann die aktuelle „Star Wars“-Trilogie noch gerettet werden? Oder sind die neuen Filme, wie einige Fans stark behaupten, die besten Teile bisher? Egal auf welcher Seite man steht, Regisseur J.J. Abrams verspricht einen würdigen letzten Teil der Skywalker-Trilogie.

In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach er von dem großen Druck, der durch den finalen Teil auf ihm liegt. Jedoch ist er überzeugt, dass der abschließende Film allen Zuschauern gefallen wird:

„Es geht darum, alles zu einem Ende zu bringen und es so emotional, meinungsstark und befriedigend wie möglich zu machen, und dabei so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Wenn also jemand in vielen Jahren alle neun Filme schauen wird, soll es eine so logische und kohersive Geschichte wie möglich sein.“

Weiterhin sprach er von den verschiedenen Färten, die in den letzten beiden Teilen gelegt wurden und ob diese alle zu einem Abschluss kommen werden:

„Wir sind bewusst, dass es das Ende der Trilogie ist und es die Fans befriedigen muss. Wir sind den Film angegangen mit dem Wissen, dass es ein Ende darstellen soll. Wir werden es nicht vermasseln.“

Ob der Regisseur all seine Versprechen halten wird, erfahren wir, wenn „Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers“ am 19. Dezember 2019 in die deutschen Kinos kommt.