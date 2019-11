Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Carrie Fishers Leia sollte ursprünglich der letzte Jedi sein

Im großen Finale der Skywalker-Saga gewährt uns Regisseur J.J. Abrams in wenigen Wochen einen letzten Blick auf Carrie Fisher als Prinzessin Leia. Nun verrät ihr Bruder, dass der beliebte Charakter ursprünglich der letzte Jedi sein sollte.

Regisseur J.J. Abrams vollendet mit Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers in wenigen Wochen die komplette Skywalker-Saga von George Lucas in den Kinos. Neben der Einführung neuer Charaktere wie Rey, Finn, Poe und Kylo vereint er vor allem noch einmal die beliebten Helden der Original-Trilogie mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo und Chewie.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Beendet endgültig die Skywalker-Saga

Der frühe Tod der Schauspielerin Carrie Fisher kurz nach den Dreharbeiten von „Die letzten Jedi“ warfen jedoch einige Pläne über den Haufen. Nun verriet ihr Bruder Todd in einem Interview die ursprünglichen Pläne für Leia im Finale:

„Sie sollte eigentlich eine zentrale Rolle einnehmen und sozusagen zum letzten Jedi werden.“

Wie das im einzelnen Aussehen sollte, werden wir wohl nie erfahren. Fans haben sich in der Vergangenheit schon des Öfteren gefragt, warum Leia als Tochter von Anakin Skywalker und Lukes Schwester selbst nie ein Lichtschwert in die Hand nahm, um gegen das Imperium zu kämpfen. Das sie kämpfen kann, hat sie schließlich in der klassischen Trilogie bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Leia kehrt für 8 Minuten noch einmal zurück

Ihr Schauspielkollege Mark Hamill betonte bereits zu einem früheren Zeitpunkt, dass Carrie Fisher als Leia in „Der Aufstieg Skywalkers“ eine bedeutende Rolle in der Geschichte einnehmen sollte, nach Harrison Ford als Han Solo in „Das Erwachen der Macht“ und er selbst als Luke Skywalker in „Die letzten Jedi“. Nach dem viel zu frühen Tod der Schauspielerin habe man sich aber bewußt gegen den Einsatz von CGI ausgesprochen, um ihre Figur Leia wiederzubeleben.

Stattdessen beschlossen Abrams und Lucasfilm, nicht verwendete Szenen mit Leia aus den Vorgängerfilmen einzusetzen, um ihrer Geschichte einen würdigen Abschluss zu geben. Sehr viele Szenen werden es aber leider nicht, bestätigt nun ihr Bruder Todd. Laut seiner Aussage sind es nur 8 Minuten Filmmaterial mit Carrie Fisher. Wie die genau aussehen sollen, durfte er aus verständlichen Gründen noch nicht verraten.

„Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ kommt am 20. Dezember in die Kinos. Dann dürfen wir miterleben, wie Leias Auftritt aussehen wird. In weiteren Rollen gibt es ein Wiedersehen mit Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Adam Driver (Kylo Ren), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (General Hux) und Kelly Marie Tran (Rose Tico), sowie Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO) und erstmals auch Billy Dee Williams als Lando Calrissian aus der Original-Trilogie.