Pokémon Schwert und Schild - Rückkehr des Nationaldex nicht geplant

Die Veröffentlichung von Pokémon Schwert und Schild wird von den Fans so kritisch beäugt wie wohl kein Ableger zuvor. Nachdem sich herausstellte, dass mehr als die Hälfte aller Pokémon fehlt, wird auch dem damit verbundenen fehlenden Nationalen Pokédex nachgetrauert.

Sicherlich, auch in Pokémon Sonne und Mond fehlte der Nationaldex bereits – doch schon damals konnte man immerhin trotzdem alle Pokémon sein Eigen nennen. Wie es aussieht, wird der Nationaldex aber vorerst auf dem Friedhof begraben liegen bleiben.

In einem aktuellen Interview wurden die Entwickler explizit nach einer potenziellen Rückkehr des Nationaldex gefragt. Damit verbunden ist natürlich der Wunsch, dass die bisherigen 809 und die noch kommenden Pokémon wieder in einem Spiel vereint sein würden. Dem erteilen die Entwickler nun jedoch eine deutliche Absage:

„Wir haben aktuell keine Pläne, die im Galar-Pokédex fehlenden Pokémon im Spiel verfügbar zu machen. Dies ist ein Ansatz, den wir in zukünftigen Pokémon-Spielen fortsetzen wollen. Natürlich war es bisher nicht möglich, in jedem Spiel auf jedes Pokémon zu stoßen, sodass man es beispielsweise von alten Spielen über die Pokémon Bank auf das neue Spiel übertragen musste.“

Die Entwickler verweisen auf die Pokémon Home-App, die im kommenden Jahr starten soll. Unklar ist jedoch, ob sie kostenpflichtig sein wird oder nicht:

„Derzeit ist die Pokémon Home-App in der Entwicklung, in der die Spieler ihre verschiedenen Pokémon sammeln können, wobei nur Pokémon im Galar-Pokédex von dort auf Schwert und Schild übertragen werden können. Allerdings ist das Gameplay nicht viel anders als zu Zeiten von Pokémon Bank: Bisher war es immer möglich, nur die Pokémon einer bestimmten Region zu treffen.“

(Naja, trotzdem konnte man zumindest Pokémon aus anderen Regionen ins Spiel bringen.)

Die Entwickler empfehlen, mit „Pokémon Home“ seine alten Pokémon zu sammeln, weil diese vielleicht in zukünftigen Spielen vorkommen könnten, sodass man vielleicht bald wieder mit ihnen unterwegs sein kann:

„Wir empfehlen den Spielern, Pokémon Home zu verwenden, um dort ihre Pokémon aus alten Spielen zu sammeln. Von dort können sie sie möglicherweise in Zukunft auf andere Spiele übertragen. Passt also gut auf eure alten Pokémon auf, denn ihr könntet in Zukunft vielleicht wieder mit ihnen spazieren.”