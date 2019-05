Pokémon - Home: Neuer Cloud-Dienst bringt alle Pokémon aus den aktuellen Spielen zusammen

The Pokémon Company stellte auf einer Pressekonferenz den kommenden Service „Pokémon Home“ vor, der es euch ermöglicht, eure Pokémon zwischen „Pokémon Bank“, „Pokémon GO“ und den Nintendo Switch-Spielen miteinander zu tauschen.

Diese Nacht kündigte The Pokémon Company den neuen Service „Pokémon Home“ an, der besonders für Pokémon-Fans interessant sein dürfte, die mehrere der aktuellen Pokémon-Spiele ihr Eigen nennen.

„Ein Platz, an dem alle Pokémon zusammen kommen!“

„Pokémon Home“ wird mit der Nintendo Switch, Android, iOS und dem bereits erschienenen „Pokémon Bank“ kompatibel sein und bringt all eure Taschenmonster zusammen.

Der Service ermöglicht euch Pokémon aus Pokémon Bank, Pokémon GO, Pokémon: Let’s Go, Pikachu/Evoli! und den kommenden Editionen Pokémon Schwert und Schild miteinander zu tauschen. „Pokémon Home“ fungiert also wie eine Cloud, die all eure Pokémon aus den verschiedenen Spielen beheimaten kann. So werdet ihr eure Pokémon-Sammlung über zahlreiche Spiele hinweg bequem verwalten können.

Das Tauschen der Pokémon soll sowohl lokal als auch online möglich sein. Dabei könnt ihr mit Freunden direkt über „Pokémon Home“ miteinander tauschen.

„Pokémon Home“ erscheint Anfang 2020 für Android, iOS und die Nintendo Switch.