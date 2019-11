Pokémon Schwert und Schild - Welche Pokémon fehlen alle in den Spielen?

Welche Pokémon aus früheren Generationen erscheinen in „Pokémon Schwert und Schild“ und welche nicht? Jetzt gibt es die Antwort!

Die neuen Pokémon-Editionen Schwert und Schild kamen vor Release in die Hände von Leakern und so wird das Internet gerade von Leaks überschwemmt. Wir möchten euch daher raten, mit erhöhter Vorsicht durchs Internet zu surfen, falls ihr nicht zu viel zu den neuen Editionen wissen wollt.

Pokémon Schwert und Schild Spoiler: Entwicklungen der Starter geleakt

Welche Pokémon aus früheren Generationen sind dabei?

Einige sehr interessante Sachen wollen wir euch dennoch nicht vorenthalten. Erst vorhin konnten wir euch über die Entwicklungen der Starter-Pokémon aufklären. Nun geht es um die Pokémon, die gar nicht in den Spielen zu finden sein werden!

Bereits vor einigen Monaten wurde klar, dass Game Freak nicht alle Pokémon in „Pokémon Schwert und Schild“ versammeln wird. Einige ältere Wesen werden gänzlich fehlen. Und es besteht auch nicht die Möglichkeit, sie mit „Pokémon Home“ zu transferieren. Lange Zeit rätselten Fans, wie viele Pokémon nicht dabei sein werden – und vor allem welche.

Ab hier folgen Spoiler zu Pokémon Schwert und Schild

Nun herrscht Klarheit. Die Leaker haben die neuen Pokémon-Spiele ausgiebig durchforstet und eine Liste erstellt, die aufzeigt, welche Pokémon wiir in „Pokémon Schwert und Schild“ vermissen werden. Insgesamt werden 472 Pokémon aus den älteren Generationen nicht in „Pokémon Schwert und Schild“ erscheinen. Dazu gehören alle Legendären Pokémon außer Mew sowie alle Starter außer die Glumanda-Entwicklungsreihe.

Alle Pokémon in der folgenden Grafik, die sich in einem weißen Feld befinden, werden NICHT in „Pokémon Schwert und Schild“ erscheinen. Die Taschenmonster in einem grünen Feld sind dagegen dabei. Ist das Feld dunkelgrün, besitzt das Pokémon sogar eine Galar-Form.