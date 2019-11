Overwatch 2 - Neue Heldin Sojourn bestätigt, kommt erstmals aus Kanada

Neben der Tatsache, dass „Overwatch“ einen offiziellen Nachfolger erhält, hat Blizzard noch eine neue Heldin angekündigt. Bei Sojourn handelt es sich um die erste Overwatch-Kämpferin aus Kanada, die mit einer Kanada-Map namens Toronto eines Tages integriert wird.

Im Rahmen der Ankündigung von Overwatch 2 auf der diesjährigen BlizzCon gab es bereits einen kleinen Ersteindruck von Sojourn, der neuen und ersten Heldin aus Kanada. Sie ist im Ankündigungs-Trailer des Sequels zu sehen, wo sie ihr Debüt im Kampf gegen den übergroßen Roboter feiert.

Overwatch 2 Nachfolger zum beliebten Multiplayer-Shooter offiziell angekündigt

Im Gameplay-Trailer sehen wir zudem ein wenig mehr von Sojourn, die bereits im Jahr 2016 erstmals als unbekanntes Overwatch-Mitglied auf einem alten Foto zu sehen war. Sojourn wird laut Jeff Kaplan also die neue Heldin, die mit einer Toronto-Karate daherkommen wird.

Davon ab ist es noch recht still um sie. Welche Fähigkeiten sie hat und wie sie sich ins Team einfügt, ist bislang noch unklar. Ihre Waffe scheint sie jedenfalls aus ihrem Arm transformieren zu können und laut Kaplan wird sie ein sehr wichtiger Charakter in Hinsicht auf die Story von „Overwatch 2“ werden. Es liegt also nahe, dass sie zum Release des Sequels erscheint. Sie wird dann ebenso in Overwatch spielbar sein.

Davon ab erhalten wir weiterhin ein paar neue Eindrücke von Echo, die KI, die wohl spätestens mit dem Nachfolger auch endlich Einzug in den Hero-Shooter halten könnte. Doch bislang ist nicht mal bestätigt, dass sie überhaupt spielbar sein wird. Es heißt also abwarten und Tee trinken. Ein Datum für den Release des Sequels gibt es bislang ebenso wenig.

Overwatch 2 Was passiert mit den kosmetischen Items aus Overwatch?