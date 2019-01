Nintendo - Wii-Shop-Kanal schließt die Pforten: Keine Rückerstattung der Wii-Punkte

Bereits 2017 berichteten wir darüber, dass der Wii-Shop-Kanal seitens Nintendo Anfang 2019 seine digitalen Pforten schließt. Und nun ist es final so weit, in einer Woche am 29. Januar 2019 wird der Shop-Kanal der Nintendo Wii geschlossen.

Nintendo Wii Shop-Kanal wird Anfang 2019 geschlossen

Die Wii-Punkte kann man hingegen schon lange nicht mehr auf dem Account sammeln, denn bereits am 27. März 2018 hat Nintendo dieses Feature abgestellt. Falls ihr aber noch ein paar Punkte übrig habt, dann solltet ihr schnell machen und sie bis zum 29. Januar ausgegeben haben. Ansonsten verfallen diese und sie haben keinen Nutzen mehr für euch. Laut Nintendo-Q&A können Wii-Punkte nicht erstattet und auch nicht für den Nintendo eShop oder einen Nintendo-Account verwendet werden. Sie verfallen dann wohl einfach, obgleich es 2017 noch hieß, dass sie in Punktekarten erstattet werden.

"We encourage people to spend any unused Wii Points before January 30, 2019, after which it will no longer be possible to purchase content from the Wii Shop Channel.

Refunds of Wii Points are not possible.

Wii Points cannot be used to fund a Nintendo eShop account or Nintendo Account."