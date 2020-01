Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche? KW3

In der 3. Kalenderwoche im Januar 2020 finden wieder einmal zahlreiche neue Serien und Filme in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen umfassenden Überblick!

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom Montag, 13. Januar bis einschließlich Sonntag, den 19. Januar 2020 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

Fans dürfen sich auf eine 2. Staffel des Serienhits Sex Education mit Asa Butterfield und Gillian Anderson freuen. In den acht neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit dem nerdigen Teenager und seiner Mutter als Sexualtherapeutin, die wichtige Themen wie Liebe, Sex, Freundschaft und Familie behandeln. Auch die preisgekrönte Serie „Grace and Frankie“ mit Lily Tomlin und Jane Fonda wird mit einer 6. Staffel fortgesetzt. Und Spielefans kommen mit dem Anime „Ni no Kuni“ angelehnt an das Rollenspiel von Bandai Namco auf ihre Kosten. Für die Umsetzung ist der Animator Yoshiyuki Momose vom Studio Ghibli verantwortlich.

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch unterhalb aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Montag, 13. Januar

Rampage - Big Meets Bigger

Mittwoch, 15. Januar

Auge um Auge (Netflix Original)

Donnerstag, 16. Januar

Ni no Kuni (Netflix Original)

Freitag, 17. Januar

Ares (Netflix Original)

Grace and Frankie: Staffel 6 ( Netflix Original )

) Hip-Hop Evolution: Staffel 4 ( Netflix Original )

) Lebe zweimal, liebe einmal ( Netflix Original )

) Sex Education: Staffel 2 ( Netflix Original )

) Tyler Perry's A Fall from Grace ( Netflix Original )

) Wer kann, der kann! (Netflix Original)

