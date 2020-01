Netflix - Nino No Kuni-Anime in Kürze auf der Streaming-Plattform

Fans, die die Rollenspiel-Reihe „Ni No Kuni“ bisher auf den Konsolen genossen haben, können sich demnächst einfach zurücklehnen und sich am passenden Anime auf Netflix erfreuen. Die Streaming-Plattform nimmt den Titel bereits im Januar in ihre Bibliothek auf.

Seit Jahren zieht die Spielreihe die Fans in ihren Bann und nun können wir das Ni No Kuni-Universum mal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Der kommende Anime erzählt eine Geschichte, die ganz unabhängig von den beiden Videospielen stattfinden soll.

Der Anime lief im August 2019 in Japan an, nun bekommen wir den Film dank Netflix auch hierzulande zu sehen.

Ein Studio-Ghibli-Animator inszenierte den Film

Die Handlung, die von Ghibli-Animator Yoshiyuki Momose („Chihiros Reise ins Zauberland“) inszeniert wurde, erzählt die Geschichte zweier Brüder, die von unserer Erde in eine magische Welt gezogen werden. Dort müssen sie das Leben einer Freundin retten, ausgerechnet die Liebe stellt sich ihnen allerdings in den Weg. Wenn in der Welt von „Ni No Kuni“ eine Person gerettet wird, dessen Leben mit einem Menschen auf unserer Erde verknüpft ist, muss diese Person sterben.

Für wen sich die Brüder am Ende entscheiden, erfahren wir ab dem 16. Januar 2020 auf Netflix. Werdet ihr euch den Anime anschauen? Habt ihr bereits die Spiele gespielt? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren.