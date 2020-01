Netflix - Welche neuen Serien, Filme und Originals erscheinen diese Woche?

In der 2. Kalenderwoche finden wieder einmal zahlreiche neue Serien und Filme in das Programm von Netflix. Wir geben euch einen umfassenden Überblick!

Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom 6. Januar bis einschließlich Sonntag, den 12. Januar 2020 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

Anime-Fans erhalten mit der neuen Serie „Scissor Seven“ Nachschub und auch Comic-Fans dürfen sich auf eine zweite Staffel der DC-Serie „Titans“ mit Brenton Thwaites freuen, der darin in die Rolle des Dick Grayson alias Robin schlüpft. Gemeinsam mit seinem jugendlichen Heldenteam widmet er sich in Gotham City der Verbrechensbekämpfung, jedoch ohne sein großes Vorbild Batman. In Staffel 2 bekommen es die Teen Titans mit dem Oberschurken Deathstroke zu tun.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im gesamten Januar neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix Neu im Januar 2020: Alle Serien und Filme bekannt!

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch unterhalb aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Mittwoch, 8. Januar

Cheerleading (Netflix Original)

Freitag, 10. Januar

AJ and the Queen (Netflix Original)

Bis zum Morgengrauen (Netflix Original)

I AM A KILLER: Staffel 2 (Netflix Original)

Medical Police (Netflix Original)

Omnipräsenz (Netflix Original)

Pflicht und Schande (Netflix Original)

Scissor Seven (Netflix Original)

Titans: Staffel 2 (Netflix Original)

Zumbo's Just Desserts: Staffel 2 (Netflix Original)

Netflix Deutschland: Das waren die 10 beliebtesten Releases im Jahr 2019