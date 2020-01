Netflix - Sex Education: Der Trailer zur 2. Staffel erweckt Mitleid für den Protagonisten

Der Start der 2. Staffel von „Sex Education“ lässt nicht mehr lange auf sich warten. Nun liefert uns Netflix den Trailer zur Fortsetzung und zeigt uns, mit welchen Problemen sich die Erwachsenen und Teenager dieses Mal herumplagen müssen.

Protagonist Otis (Asa Butterfield) hat es mit einer Sextherapeutin als Mutter (Gillian Anderson) ohnehin schon nicht leicht. Wie der neue Trailer zu „Sex Education“ zeigt, wird das Ganze in diesem Jahr allerdings noch einmal auf die Spitze getrieben und lässt Otis schlimmsten Albträume scheinbar zur Realität werden.

Wie die Mutter, so der Sohn

In der 1. Staffel der Netflix-Produktion sehen wir wie Otis, trotz zahlreicher Problemen mit seiner eigenen pubertären Entwicklung, seinen Mitschülern und Mitschülerinnen Ratschläge in Sachen Sexualität gibt – ganz wie die Mutter eben. Diese Beratung geschieht allerdings eher aus Initiative der rebellischen Klassenkameradin Maeve (Emma Mackey) heraus, die darin einen finanziellen Nutzen erkennt.

Die daraus resultierenden Situationen und beginnenden Liebesgefühle bei allerlei verschiedenen Charakteren führen mitunter zu urkomischen, aber auch ausgesprochen emotionalen Situationen. In der neuen Staffel, die am 17. Januar auf Netflix erscheint, wird das Ganze offenbar noch getoppt und mündet in einem Gefühlschaos der Oberklasse.

Von ersten Malen, frisch Verliebten, Austauschstudenten aus Frankreich, peinlichen Situationen, Stiefschwestern, Partys und der Mutter als Sex-Beraterin an der eigenen Schule, handelt der neueste Trailer zur 2. Staffel von „Sex Education“, den ihr nachfolgend ansehen könnt: