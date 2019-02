Netflix - Warner Bros. kündigt eigenen Streaming-Dienst an: Diese Serien könnten von Netflix verschwinden!

Es nimmt kein Ende! Nach Disney und Apple möchte nun die Film- und Fernsehgesellschaft Warner Bros. im Krieg der Streaming-Dienste mitmischen. Somit könnten erneut einige beliebte Inhalte von Netflix verschwinden. Ob ihr euch Sorgen machen müsst und welche Serien betroffen sein könnten, verraten wir euch hier!

Disney, Apple, Netflix, Amazon, HBO, Hulu... Mittlerweile scheint so ziemlich jede große Firma ihren eigenen Streaming-Service auf die Beine stellen zu wollen. Nun hat der Medienkonzern Warner. Bros seine Pläne für einen eigenen Dienst vorgestellt, der im Kampf um das beste Online-Serien- und Filmprogramm mitkämpfen will. Wir sagen euch, welche Auswirkungen das auf Netflix und Co. haben könnte!

Kurz nach Ankündigung der Übernahme von Warner Bros. (Time Warner) durch den Telecomkonzern AT&T gibt es die ersten Pläne zu Umstrukturierungen der Firma. Neben Disney und Apple will die Film- und Fernsehgesellschaft nun ebenfalls seinen eigenen Streaming-Dienst auf die Beine stellen und Netflix-Kunden sind nicht glücklich!

Denn wie bei Disney-Inhalten, die nach einer europäischen Einführung von Disney Plus von Netflix und Co. verschwinden könnten, hätte dies ebenfalls Auswirkungen auf unser Programm in Deutschland. Warner Bros. ist einer der größten Produzenten von Filmen und Serien, die durch die Veröffentlichung eines eigenen Streaming-Dienstes von anderen Seiten entfernt werden könnten.

Bisher verdiente der Konzern einiges an Geld durch die Verleihe von Rechten von Titeln an Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video. Ein eigener Streaming-Service muss dies nicht unbedingt stoppen, aber es ist definitiv eine Möglichkeit in der Zukunft, mit der Warner Bros. mehr Geld machen könnte. Doch welche Titel könnten betroffen sein?

Leider trifft es unter anderem die ganz großen Fan-Favoriten. TV-Serien wie Rick and Morty, Riverdale, Supernatural und Friends sind nur einige der vielen Inhalte, die im Hause Warner Bros. produziert werden. HBO-Serien wie Game Of Thrones und Westworld, die in Deutschland momentan noch auf dem Streaming-Dienst Sky laufen, würden ebenfalls ins Visier geraten.

Wann und ob das Ganze passieren wird, ist noch unklar. Ob der Warner. Bros Streaming-Dienst es überhaupt jemals nach Europa schaffen wird, ist ebenfalls nicht sicher. Vorreiter wie Hulu und der angekündigte Apple Streaming-Service konnten dies bisher nicht schaffen. Wir informieren euch natürlich über alle weiteren Neuigkeiten!