Mortal Kombat 11 - Ein Modus ist zu hart: Entwickler beschenkt die Community

Nach zahlreichen Beschwerden über den Schwierigkeitsgrad eines Spielmodus in „Mortal Kombat 11“ arbeitet der Entwickler Netherrealm Studios nun verstärkt an Verbesserungen und beschenkt die Community.

Am 23. April 2019 erschien Mortal Kombat 11, bei dem das Entwicklerstudio auf aufwendig inszenierte Kämpfe und besondere Modi setzt. Unter anderem könnt ihr euer Können in den Türmen der Zeit testen. Dieser Modus ist typisch für die Spielereihe und gilt als Herausforderung.

Mortal Kombat 11 Easter Egg rund um Frost an Disney-Film Frozen angelehnt

In den letzten Tagen sammelten sich allerdings einige Beschwerden an, denn dieser Online-Modus soll zu schwierig sein. Zusätzlich wird die Menge der Belohnungen bemängelt, diese empfinden die Spieler bei dem Schwierigkeitsgrad als zu gering. Netherrealm nimmt die Kritik ernst und arbeitet derzeit an mehreren Patches für alle Plattformen.

Es regnet Geschenke

Anfang nächster Woche soll es einen großen Patch geben, der die Schwierigkeit der KI in den Türmen reduziert, die Rate der Belohnungen aber erhöht. Um der Community für ihr Feedback zu danken und um die Spieler ein wenig zu entschädigen, teilt Netherrealm Geschenke aus.

Mortal Kombat 11 Rund 6000 Euro für alle Skins sei laut Ed Boon völliger Unsinn

Mit dem Patch bekommen die Spieler 500.000 Koins, 500 Herzen, 1000 Seelenfragmente und 1000 Zeitkristalle, die die harte Zeit im Spiel entschädigen sollen. Der Patch erscheint für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

Habt ihr schon Erfahrungen in den Türmen der Zeit gesammelt? Wie empfindet ihr den Schwierigkeitsgrad? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.