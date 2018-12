Marvel - Neuer Trailer und Filmposter zu Captain Marvel veröffentlicht

Der Kinostart von Captain Marvel ist schon im Frühjahr 2019, doch vorerst gibt es den zweiten offiziellen Trailer und das passende Filmposter von Marvel Studios zu sehen.

Ein neuer Marvel-Streifen ist in der Pipeline, die Marvel Studios werden Captain Marvel auf die große Leinwand bringen. Am Ende von Avengers: Infinity War wurde ihr Zeichen bereits angeteasert, nun erhalten wir aber erst einmal die Vorgeschichte zur Superheldin serviert, bevor es mit Avengers 4 weiter geht.

Marvel Comicautor Stan Lee verstorben, er wurde 95 Jahre alt

Neuer Trailer und Filmposter!

Die meisten Fans werden womöglich schon den ersten Trailer zu Captain Marvel gesehen haben, doch nun folgt wenige Monate später ein zweiter Trailer zum Hollywood-Blockbuster.

Inhaltlich sehen wir Carol Danvers, die von Brie Larson gespielt wird, in den Neunzigerjahren. Sie hat keinen blassen Schimmer, was für Kräfte sie in sich trägt und was ihre wahre Heimat darstellt. Das Aufeinandertreffen mit einem Jungen namens Nick Fury (Samuel L. Jackson) sollte alles verändern. Gemeinsam gilt es eine Invasion Außerirdischer zu verhindern. Eine Verbindung zur Starforce, einer militärischen Elite-Einheit, die von Yon-Rogg (Jude Law) angeführt wird, soll den Spannungsbogen noch weiter anziehen. Neben den benannten Schauspielern werden Ben Mendelsohn und Annette Bening ebenfalls ihr Bestes zur Schau stellen.

Noch vor Avengers 4

Derzeit wartet die Community übrigens auf den offiziellen Trailer zu The Avengers 4, doch bislang gibt es noch keine Spur von dem Trailer. Insider behaupten, dass dieser schon morgen am 5. Dezember 2018 zu sehen sein wird. Doch hierbei handelt es sich nur um Spekulationen.

Das Marvel Cinematic Universe wird so oder so vorerst um eine neue Heldin reicher und ihr solltet zudem auf keinen Fall den ersten Trailer verpassen, den wir euch hier verlinkt haben. Captain Marvel, von den Regisseuren Ryan Fleck und Anna Boden, wird am 8. März 2019 im Kino durchstarten und schon wenige Monate am 3. Mai 2019 soll The Avengers 4 folgen. Und so sieht das zweite offizielle Filmposter zu Captain Marvel aus: