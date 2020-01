Herr der Ringe - J.R.R. Tolkiens Sohn und Nachlassverwalter ist verstorben

Aktuell überschlagen sich die Ereignisse in der Welt und nun ist noch ein Todesfall hinzugekommen: Christopher Tolkien ist im Alter von 95 Jahren verstorben.

Bereits im Jahr 1973 hat der einstige Schöpfer der epischen Welt von Mittelerde diese Erde verlassen. Doch das bis dato veröffentlichte Material war nicht das letzte, das der berühmte J.R.R. Tolkien zu Lebzeiten kreierte.

Unter ihnen befand sich beispielsweise noch das unvollständige „Silmarillion“, das vier Jahre nach Tolkiens Tod komplettiert erschien. Für dessen nachträgliche Veröffentlichung war Tolkiens jüngster Sohn Christopher John Reuel Tolkien verantwortlich.

C.R. Tolkien ist verstorben

Jener Christopher Tolkien ist nun am 15. Januar 2020 in Südfrankreich verstorben und war nicht nur Sohn, sondern auch Nachlassverwalter des berühmten britischen Schriftstellers, der uns unter anderem „Der Herr der Ringe“ bescherte. C.R. Tolkien war jedoch seit Kindesbeinen mit allem vertraut, was sein Vater kreierte und war so an zahlreichen seiner Schaffensprozesse beteiligt.

Aus diesem Grund gelang es ihm die Unmengen an schriftlichen Hinterlassenschaften von J.R.R. Tolkien nach seinem Tod entsprechend zu sortieren, die allseits bekannten Zeichnungen zu dem vorliegenden Material anzufertigen und in verschiedenen Werken nachträglich zu veröffentlichen. Unter ihnen sind das berühmte „Silmarillion“, die „Nachrichten aus Mittelerde“ und die „History of Middle Earth“, die uns inzwischen noch mehr über das sagenhafte Mittelerde erzählen können.

Dennoch sei hier erwähnt, dass das, was die Popkultur aus den Tolkienschen Werken machte, keineswegs im Interesse des Schriftsteller-Sohns war. Er kritisierte die Kommerzialisierung durch Film und Fernsehen und stand deshalb auch Peter Jacksons Trilogie-Verfilmungen von Der Herr der Ringe und „Der Hobbit“ ausgesprochen ablehnend gegenüber.

Nichtsdestoweniger sind wir Christopher John Reuel Tolkien dankbar, dass er sich den einzigartigen literarischen Wunderwerken seines Vaters mit derartiger Hingabe widmete und uns somit ermöglichte, J.R.R Tolkiens Welt in ihrer ganzen Pracht zu erleben und uns von ihr inspirieren zu lassen.