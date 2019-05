Heavy Rain - Demo zur PC-Version erscheint heute im Epic Games Store

In Kürze erscheinen die Action-Adventures „Heavy Rain“, „Beyond: Two Souls“ und „Detroit: Become Human“ von Quantic Dream für den PC. Bereits heute steht die Demoversion zum regnerischen Abenteuer zum Download bereit, auch die Inhalte der Testversion sind bekannt.

Bereits 2010 sorgte der interaktive Film Heavy Rain auf der PS3 für Furore, in einem Monat wird das Spiel endlich auch auf dem PC erscheinen. Exklusiv im Epic Games Store. Bereits heute könnt ihr euch die Demo herunterladen und euch selbst von den Qualitäten des Thrillers überzeugen.

Die Inhalte der Heavy Rain-Demo

Im düsteren Mystery-Adventure „Heavy Rain“ begebt ihr euch mit verschiedenen Protagonisten auf die Suche nach dem Origami-Killer. Das ursprünglich für die PS3 veröffentlichte Spiel erschien in 2016 auch für die PlayStation 4 und bekommt nun eine Umsetzung für den PC spendiert.

Ab heute Abend um 17:00 Uhr könnt ihr euch die Demo des Spiels im Epic Games Store herunterladen, bereits jetzt haben die Entwickler einen neuen Trailer zur Umsetzung veröffentlicht, der auf den Release in einem Monat einstimmt. In der Testversion könnt ihr euch selbst von den Verbesserungen des Spiels überzeugen, denn „Heavy Rain“ bietet eine 4K-Auflösung und flüssige 60 FPS.

Die Demo hat eine Spieldauer von rund 45 Minuten und bietet die gleichen Inhalte wie die damalige Testversion auf der PlayStation 3. In zwei kompletten Kapiteln übernehmt ihr die Rolle von Norman Jayden, einem Profiler des FBI und dem Privatdetektiv Scott Shelby, der von den Familien der Opfer angeheuert wird, um den Origami-Killer ausfindig zu machen.

Erscheinen wird die PC-Version von „Heavy Rain“ am 24. Juni 2019 zum Preis von 19,99 Euro, während Beyond: Two Souls am 22. Juli folgen wird. Detroit: Become Human, das neueste Spiel von Quantic Dream, hat allerdings noch keinen Erscheinungstermin