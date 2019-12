GTA 5 - Wie starte ich den Casino-Heist? Alle Preise für die Spielhallen

Rockstar hat am heutigen Donnerstag einen neuen Raubüberfall zu „GTA Online“ veröffentlicht. In The Diamond Casino Heist brecht ihr in das Casino von Los Santos ein. Wir erklären euch, welche Vorbereitungen dafür nötig sind und wie viel GTA-Dollar die Spielhallen kosten.

Habt ihr das neue Update für PS4, Xbox One oder PC heruntergeladen, startet ihr GTA Online und schon nach wenigen Minuten im Spiel werdet ihr einen Anruf von Lester erhalten. Dieser möchtet sich mit euch am Mirror Park im Osten von Los Santos treffen. Geht ihr der Einladung nach, erhaltet ihr kurz darauf Besuch von der Cheng-Familie, die euch bittet, das Casino auszurauben.

Da ihr dieses Angebot nicht ablehnen könnt, solltet ihr nun gemeinsam mit Lester einen Plan aushecken, um die Beute aus dem Tresorraum zu stehlen.

Kauft euch eine Spielhalle

Als Vorbereitung auf den Raubzug müsst ihr als Crew-Anführer allerdings erst einmal ein unauffälliges Unternehmen erwerben. Nehmt dafür euer Smartphone in die Hand und wählt die Webseite der Maze Bank an. Als unauffälliges Versteck, in dem ihr euch in aller Ruhe auf den Raubüberfall vorbereiten könnt, muss eine Spielhalle dienen. In Los Santos und Umgebung gibt es insgesamt sechs unterschiedliche Immobilien, die den Zweck von Lester erfüllen.

Es liegt dabei an euch, für welches Objekt ihr euch dabei entscheidet. Allerdings unterscheiden sich die Kaufpreise teilweise sehr stark voneinander. So kostet zum Beispiel das Eight-Bit in Vinewood satte 2.530.000 GTA-Dollar – und wir reden hier lediglich von der Grundausstattung!

Die günstigste Spielhalle liegt ganz im Norden der Karte in Paleto Bay und schlägt im Vergleich gerade einmal mit 1.235.000 GTA-Dollar zu Buche.

Genau dieses Objekt könnt ihr euch aber sogar völlig kostenlos sichern, in dem ihr als Twitch Prime-Mitglied euer Konto mit eurem Rockstar Games Social Club-Account verknüpft. Alle Infos dazu haben wir für euch hier aufgelistet:

Casino-Heist: Spielhallen in GTA Online

Aber was kosten die einzelnen Spielhallen in GTA Online? Die Lösung erfahrt ihr hier:

Pixel Pete's – Paleto Bay: ab $1.235.000 Wonderama – Grapeseed: ab 1.565.000 Videogeddon – La Meda: ab $1.875.000 Warehouse – Davis: ab $2.135.000 Insert Coin – Rockford Hills: ab $2.345.000 Eight-Bit – Vinewood: ab $2.530.000

