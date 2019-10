Fortnite - Schwarzes Loch: Suchanfragen bei Pornhub stiegen zum Serverausfall um 9.640 Prozent

Am vergangenen Montag überraschte „Fortnite“ seine Spieler mit einem „Server-Ausfall“, um die 1. Season des 2. Kapitels auf epische Art in den Battle-Royal-Titel einzuführen. In dieser Zeit stiegen die spielbezogenen Suchanfragen bei Pornhub ins Unermessliche.

Allein das Wort „einführen“ in unserem Einleitungstext könnte bereits zu zweideutigem Gelächter führen, denn es geht um die berühmte Porno-Website Pornhub. Die Verantwortlichen haben in dieser Woche in einem Twitter-Tweet auf ungewöhnliche Weise die Werbetrommel für sich gerührt, als der Erfolgstitel Fortnite vermeintlich in einem Schwarzen Loch versank.

Fortnite Im Schwarzen Loch verschlungen, aber ihr könnt jetzt cheaten und Mini-Game freischalten

Man ahnt bereits in welche Richtung das Ganze geht, denn Pornhub spielte natürlich geschickt mit den durch die Aktion gegebenen Worten:

Wir haben bessere Löcher zum drauf starren als Fortnite.

We have better holes to stare at than #Fortnite — Pornhub ARIA (@Pornhub) October 13, 2019

Hundertausende Suchanfragen auf Pornhub

Offenbar hat der Tweet seinen Zweck erfüllt, denn statt weiterhin traurig auf den Bildschirm zu starren und zu warten, dass die „Fortnite“-Server mit der neuen Season im Gepäck wieder online gehen, haben sich anscheinend zahlreiche Menschen auf Pornhub „verirrt“.

Die Sehnsucht nach dem Battle-Royale-Spiel war dabei offenbar weiterhin so groß, dass Suchanfragen mit dem Begriff „Fortnite“ am 14. Oktober 152 Prozent über dem Durchschnitt lagen. Noch mehr User wollten dagegen offenbar Antworten auf die Bedeutung des Serverausfalls oder haben den Twitter-Post der Pornoseite sehr wörtlich genommen und nach dem Begriff „Schwarzes Loch“ gesucht, der innerhalb der Serverausfall-Zeit im Vergleich zum Durschnitt um 9.640 Prozent gestiegen ist.

Damit war der allgemeine Traffic auf der Seite, der sich auf Videospiele bezieht, ganze 10 Prozent höher als normal. Wir hoffen nur, dass sich hierbei wirklich lediglich volljährige Damen und Herren auf Pornhub verirrt haben, um ihre Neugier oder sich selbst zu befriedigen!

Weiterlesen auf PlayCentral.de: