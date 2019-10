Fortnite - Guide: So angelt ihr die dicksten Fische

Ab heute könnt ihr in „Fortnite 2“ angeln und wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, wie ihr das anstellen sollt, haben wir einen kleinen Guide für euch vorbereitet, der euch in das neue Gameplay-Feature einführt.

Fortnite 2 ist heute mit der neuesten Season an den Start gegangen und hat unter anderem eine ganz neue Spielmechanik im Gepäck gehabt, die es den Spielern erlaubt, angeln zu gehen. Wir verraten euch, was ihr beim Angeln beachten müsst und wie ihr die dicksten Fische an Land zieht.

Tipps und Tricks fürs richtige Angeln

Epic Games hat auf der neuen Karte einige Hot Spots zum Angeln verbaut. Aber im Grunde könnt ihr überall angeln, wo ihr Wasser seht. Doch bevor ihr euch über den richtigen Ort Gedanken macht, benötigt ihr erst einmal eine Angel. Dieses neue Item gibt es ab heute im Spiel.

Die Angeln können eigentlich überall in Kisten spawnen, an einigen Punkten habt ihr jedoch die Möglichkeit, auf Anhieb eine Angel zu finden. So könnt ihr zum Beispiel bei Brücken, Anlegeplätzen oder Bootsstegen nachsehen, ob eine Angel in der Gegend steht (ja, sie steht, sie liegt nicht).

Zum Beispiel könnt ihr zwischen Salty Springs, Frenzy Farm und Lazy Lake schauen, hier findet ihr diverse Flüsse und sogar eine Insel im Zentrum, die von Wasser umgeben ist. Oder ihr macht euch direkt auf zu den Stränden von Sweaty Sands. Hier wimmelt es nur so von Angeln am Strand.

© Epic Games / PlayCentral-Montage

Fischers Fritz fischt frische Fische

Nachdem ihr diesen Zungenbrecher dreimal hintereinander ausgesprochen habt (soll Glück beim Angeln bringen), solltet ihr eure Angel auspacken und sie für den Einsatz bereitmachen.

Ihr bedient die Angel ganz einfach, indem ihr die linke Maustaste oder den Wunschknopf (siehe Tastatureinstellung) eurer Wahl gedrückt haltet. Dann erscheint wie bei Granaten eine imaginäre, blaue Linie. Sie zeigt euch, wo der Köder nach dem Wurf am Ende landen würde .

Nun könnt ihr warten, bis etwas Schmackhaftes angebissen hat. Euer Köder macht dann jedes Mal einen kleinen Satz nach oben. Genau in diesem Moment solltet ihr die Angel mit der linken Maustaste einholen, denn dann befindet sich etwas an der Angel wie ein Kleiner Fisch zum Beispiel:

© Epic Games / PlayCentral-Montage

Diese Fische könnt ihr nun verspeisen, denn sie bringen euch einen Teil eurer Kondition (bis maximal 100 Punkte) zurück. Aber ihr wollt natürlich die besonders großen, saftigen Fische, die es nicht überall zu finden gibt. Nicht wahr?

Was solltet ihr also beachten? Ratsam ist es, nicht überall ins Blaue hinein zu angeln, wo gerade ein Fluss zur Seite steht. Sucht euch bestimmte Hot Spots. Diese erkennt ihr ganz einfach, indem ihr auf Fischansammlungen achtet. Sie sehen in etwa so aus:

© Epic Games / PlayCentral-Montage

Wenn ihr eure Angel hier hineinwerft und euer Glück bei dieser Ansammlung versucht, erhaltet ihr besseren Loot. Die Zappler und die Flosse geben euch mehr Lebenspunkte zurück als der Kleine Fisch. Zudem gibt es einen Schlürffisch, der euch über Zeit heilt.

Doch nicht nur eure Lebenspunkte werden euch euren Hot Spot danken. Ihr habt sogar die Möglichkeit, an höherwertigeren Loot zu kommen. Wenn ihr zum Beispiel auf der Suche nach einem schlagkräftigen Salvensturmgewehr seid oder ein Burst-Gewehr benötigt, könnte euch das Angeln an dieser Stelle dienlich sein.

© Epic Games / PlayCentral-Montage

Schlussendlich lohnt es sich also immer eine Angel dabeizuhaben. Ob ihr Fische für eure Lebenspunkte angelt oder euch Materialien, Dosen oder Munition (was eben so anbeißt in der Natur) an den Haken geht, die Fortnite-Wassergegenden haben einiges zu bieten!

