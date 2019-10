Fortnite - Sichtlich begeistert: So reagiert Dr. Disrespect auf den Trailer zum 2. Kapitel

Noch nie war „Fortnite“ eine so lange Zeit offline. Durch ein Schwarzes Loch, das die gesamte Spielwelt verschlang, müssen sich derzeit zahlreiche Spieler in Geduld üben, ehe die 11. Season des 2. Kapitels beginnt. Den bereits am gestrigen Montag geleakten Trailer zum neuen Battle Pass hatte sich Dr. Disrespect in einem Livestream angeschaut und darin sein Missfallen durch ironische Äußerungen bekundet. Wie unterhaltsam der Doc den Teaser-Trailer kommentiert, zeigen wir euch in unserer News.