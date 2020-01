Final Fantasy VII Remake - Erste Spieler zocken bereits die unveröffentlichte Demo

Ersten Spielern ist es gelungen, die eigentlich noch gesperrte Demo zu „Final Fantasy 7 Remake“ aus dem PlayStation Store herunterzuladen. Gameplay-Videos geben uns einen Einblick in die kommende Testversion der JRPG-Neuauflage.

Vor kurzem wurde bekannt, dass sich eine Demo zu Final Fantasy 7 Remake in den Datenbanken vom PlayStation Store befindet. Nun haben sich erste Spieler bereits Zugriff zur nicht veröffentlichten Testversion verschafft und laden Gameplay daraus hoch.

Final Fantasy VII Remake Demo im Anmarsch: Testversion im PlayStation Store gelistet

Gameplay aus gesperrter FF7 Remake-Demo öffentlich

Dass eine Demo zu „Final Fantasy 7 Remake“ kommen wird, steht damit eigentlich fest. Denn schon jetzt ist es Spielern mit einer Jailbreak-PS4 gelungen, die Demo von den PlayStation Store-Servern herunterzuladen und zu starten.

Gameplay aus der Demo stellten diese Spieler sogleich für die Öffentlichkeit ins Netz. So werfen der YouTuber Lystraza und LM V2 erste Blick auf die Testversion. Zu sehen sind in den Videos die Intro-Sequenz und der Start des Spiels, bei dem Cloud und seine Kumpane der Avalanche-Gruppierung den Mako-Reaktor in die Luft jagen.

Wann die Demo für alle Spieler im PlayStation Store verfügbar sein wird, ist bislang unbekannt. Uns trennen jedoch nur noch wenige Monate vom Release des Spiels. „Final Fantasy 7 Remake“ erscheint am 03. März 2020 für die PlayStation 4.