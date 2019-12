Final Fantasy VII Remake - Demo im Anmarsch: Testversion im PlayStation Store gelistet

Square Enix plant wohl eine Demo-Version zum „Final Fantasy 7 Remake“. Dies geht aus einer Listung hervor, die in der Datenbank des PlayStation Stores gefunden wurde.

Nur noch wenige Monate trennen uns vom Release des Final Fantasy 7 Remake, doch bis dahin könnte es noch ein kleines Schmankerl für alle Fans geben. Offenbar ist nämlich eine Demo-Version geplant.

Dies geht aus einer Listung hervor, die in der Datenbank des PlayStation Stores entdeckt wurde. Publisher Square Enix soll die Demo dort als bald erscheinendes Produkt hinzugefügt haben, heißt es.

Aber wann kommt die Ankündigung?

Die Testversion soll demnach in Kürze im PlayStation Store erhältlich sein. Außerdem soll sie in allen Regionen erscheinen, also neben Japan und Nordamerika auch in Teilen Asiens und in Europa veröffentlicht werden.

Dass es sich hierbei wohl weniger um ein Versehen handelt, beweisen die Leaks zum Resident Evil 3 Remake. Auch dieses wurde vor seiner Ankündigung in den Datenbanken entdeckt und sorgte für Furore.