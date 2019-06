E3 2019 - Batman Arkham-Macher Rocksteady Studios bleibt der Messe fern

Rocksteady Studios wird in diesem Jahr abermals nicht auf der E3 2019 zugegen sein. Der Entwickler erklärt seine Abwesenheit zur bedeutenden Videospielmesse.

Batman: Arkham Knight Arbeitet das Studio an einem Superman-Spiel?

Über Twitter gibt ein Verantwortlicher bei Rocksteady zu verstehen, dass sie nicht auf der E3 2019 sein werden.

Hi all! A number of you have asked so we wanted to let you all know up front that @Rocksteadygames won't be showing at E3 this year. We’ll be watching as fans but remaining in London, hard at work on our next big project. Enjoy the show!