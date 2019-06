E3 2019 - Das sind die Termine zu den Pressekonferenzen und Livestreams

Die E3 2019 lockt im Juni den Fokus der Gaming-Welt auf sich und hält zahlreiche Details zu bevorstehenden Spielen und Neuankündigungen bereit. Wir geben euch einen Überblick über die Termine der Livestreams und Pressekonferenzen.

Die E3 2019 in Los Angeles öffnet als bedeutendste Spielemesse der Welt im Juni wieder ihre Pforten. Nicht nur gibt es in Los Angeles vom 11.bis zum 14. Juni zahlreiche Spiele und Softwareperlen zum Anzocken, auf den Bühnenshows werden der Welt wieder einmal zahlreiche Neuankündigungen präsentiert. Darauf sind die Gamer natürlich besonders scharf und darum präsentieren wir euch nun eine Übersicht, wann ihr wo im jeweiligen Livestream einschalten müsst, um keine Gaming-Premiere zu verpassen.

Die meisten der großen Publisher haben bereits bekannt gegeben, wann sie ihre Präsentationen beziehungsweise Pressekonferenzen abhalten. Die einzigen Ausnahmen stellen Nintendo, die uns noch den Termin schuldig sind, und Sony dar, die leider komplett der Messe fernbleiben.

Microsoft / Xbox

Die Pressekonferenz von Microsoft startet am 09. Juni (Sonntag) um 22 Uhr und soll nicht nur prall gefüllt mit zahlreichen Neuankündigungen und Trailern sein, sondern den bislang größten E3-Auftritt des Publishers darstellen. Fans hoffen auf erste Details zur nächsten Xbox, Neues zu „Gears 5“, „Ori and the Will of the Wisps“ und mehr.

Nintendo

Nintendo wird auch in diesem Jahr wieder eine Nintendo Direct-Präsentation als Livestream im Rahmen der E3 zeigen. Wann dies genau geschehen wird, ist noch offen. Dafür erwarten die Fans eine Fülle an Hochkarätern. So stehen das kommende „Animal Crossing“, „Luigi’s Mansion 3“, „Astral Chain“ und „The Legend of Zelda: Link's Awakening“ ziemlich sicher auf dem Programm. Unter Umständen wird auch mehr zu „Pokémon Schwert und Schild“ gezeigt. Diverse Neuankündigungen dürfen ebenfalls erwartet werden – allerdings nur was Games betrifft. Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa ließ bereits vor einigen Tagen verlauten, dass man keine Ankündigung einer neuen Konsole oder eines neuen Nintendo Switch-Modells plane.

Square Enix

Bei dem japanischen Publisher heißt es für die hiesigen Fans wohl früh aufstehen, lange wachbleiben oder direkt die Nacht durchmachen, wenn sie live dabei sein sollen. Am 11. Juni (Dienstag) um 3.00 Uhr morgens wird der Livestream ausgestrahlt, der wohl aus einem vorgefertigten Video bestehen wird. Unter Umständen könnten uns Details zum „Final Fantasy 7“-Remake und zu „The Avengers Project“ erwarten.

Bethesda

Die Bühnenshow der „DOOM“-Macher startet am 10. Juni (Montag) um 2:30 Uhr und soll neues Material zum neuesten Teil des Dämonen-Shooters zeigen. „DOOM Eternal“ wurde letztes Jahr angekündigt und soll für alle gängigen Konsolen erscheinen – auch Nintendo Switch. Auf Informationen zu den beiden großen Titeln „The Elder Scrolls 6“ und „Starfield“ müssen Fans aber noch länger warten. Diese wird Bethesda nämlich nicht auf der E3 2019 zeigen. Stattdessen werden wohl „Wolfenstein: Youngblood“ und weitere Inhalte zu „Fallout 76“ gezeigt.

Be together. #BE3



Ubisoft

Die Präsentation von Ubisoft beginnt am 10. Juni (Montag) um 22 Uhr. Der französische Publisher wird auch dieses Mal wieder eine klassische Bühnenshow abliefern. Fans erwarten dabei Neues zu „Assassin’s Creed“, das Gerüchten zufolge mit Wikingern zu tun haben wird. Darüber hinaus sollen wohl auch „Skull & Bones“ und „Beyond Good and Evil“ sowie einige Premieren ihren Platz in der Show finden.

Electronic Arts

Anders als die anderen Publisher veranstaltet EA ein eigenes, mehrtätiges Event im Vorfeld der E3. Demnach wird es nicht nur eine einzige Präsentation geben, sondern mehrere Livestreams. Das sogenannte EA Play findet vom 07. bis 09. Juni statt und wird unter anderem wohl „Star Wars Jedi: Falles Order“ und „FIFA 20“ bieten.

