Death Stranding - Sequel würde kein direkter Nachfolger, so Hideo Kojima

Wenn es eines Tages zu einem „Death Stranding 2“ kommen würde, dann wäre dieser Nachfolger kein anknüpfendes Abenteuer an den ersten Teil. Hideo Kojima hat sich nun erneut zu einem potenziellen Sequel zu Wort gemeldet.

Death Stranding ist vorerst nur für die PS4 erhältlich, doch eine PC-Version ist bereits auf dem Weg. Und während die ersten Spieler mit der Hauptgeschichte durch sind, gibt es nun die Gewissheit, dass es das nicht dauerhaft mit dem Gestrandeten Tod gewesen sein dürfte.

Sequel kein direkter Nachfolger

Schon in der Vergangenheit hat der geistige Vater und Game Director bei Kojima Productions, Hideo Kojima, über ein potenzielles Sequel gesprochen. Aber wie würde ein Sequel Sinn ergeben?

Nun hat er gegenüber Vulture bestätigt, dass ein Sequel nicht an den Vorgänger anknüpfen würde. Viel mehr würde er „bei null anfangen“, was eine neue Geschichte mit neuen Charakteren in der Welt von „Death Stranding“ bedeuten könnte.

Dennoch würde er gerne wieder mit Norman Reedus zusammenarbeiten und das möglicherweise in einem Sequel. Vorerst bleiben wir also mit einer Menge Fragen zurück, wie wir es von Hideo Kojima gewohnt sind. In welche Richtung der nächste Teil gehen wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Dass sie eines Tages an einem Sequel arbeiten, muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass das ihr nächstes Projekt wird. Kojima-san hat erst kürzlich über seine Ambition gesprochen, das schrecklichste Horrorspiel aller Zeiten zu erschaffen. Womöglich wird das erst einmal der nächste Geniestreich von Kojima Productions?

