Death Stranding - Großes Dezember-Update liefert gewünschte Features

Nach dem Release wird Death Stranding in unregelmäßigen Abständen mit Updates versorgt. Im nächsten Monat steht dabei ein weiteres Update an, das wohl ein wenig größer ausfällt. Dies soll einige Anfragen der Spieler einbeziehen. Kojima Productions möchte der Community somit also entgegenkommen und bietet ihr das, was sie sich wünscht.

Allem voran stören sich die Spieler an der Größe des Textes, die Schrift ist zu klein. Doch das soll sich jetzt ändern. In Zukunft wird die Schrift also größer und somit sichtbarer gemacht.

Außerdem wird es mit dem Update möglich sein, dass ihr eure Fahrzeuge entsorgen könnt. Das Verschrotten der Autos und Motorräder ist bislang noch gar nicht möglich gewesen.

Good news! We are working on another update to address the most common requests from players such as the ability to increase text size or dispose of individual vehicles.

The update is set for around mid-December. We appreciate all your thoughtful feedback!#DeathStranding pic.twitter.com/LFO0V7PWuT