Cuphead - Mehr als 5 Millionen Verkäufe erreicht

Im kommenden Jahr soll zudem eine Erweiterung namens „The Delicious Last Course“ erscheinen. Erste Details findet ihr hier:

Team MDHR lässt sich nicht lumpen und hat deshalb angekündigt, auf allen Plattformen einen Sale in Höhe von 20 Prozent anbieten zu wollen. Tatsächlich könnt ihr schon jetzt zuschlagen und sparen .*

Demnach wurden seit der Veröffentlichung im September 2017 bereits stolze 5 Millionen Exemplare abgesetzt – dabei ist der Titel nicht einmal auf allen Plattformen erhältlich. Anfangs nur für PC und Xbox One erschienen, erfolgte im April ein Release auf der Nintendo Switch . Für die PlayStation 4 bleibt das Spiel vorerst weiterhin nicht verfügbar.

Am Sonntag gab es für alle Fans von Cuphead etwas ganz besonderes zu feiern: Stolze zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass der Platformer das Licht der Welt erblickte. Anlässlich dieses denkwürdigen Jubiläums hat Entwickler Team MDHR nun neue Verkaufszahlen vermeldet.

Cuphead - Erster Trailer zum DLC The Delicious Last Course, Release verschoben