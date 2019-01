CS:GO - Große Veränderungen im Map-Pool angekündigt

Valve hat ein neues CS:GO-Update veröffentlicht, das einige Änderungen am Map-Pool vornimmt. Unter anderem kehren einige ältere Karten ins Spiel zurück, während andere wiederum das Zeitliche segnen müssen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein neues CS:GO-Update veröffentlicht. In diesem verändert Entwickler Valve den Map-Pool in nahezu allen Spielmodi drastisch.

Das vor einiger Zeit entfernte Vertigo kehrt beispielsweise in einer überarbeiteten Form zurück, wenn auch nur im Wingman-Spielmodus. Wer möchte, kann die Neufassung fortan ausprobieren.

CS:GO Valve warnt vor Startoptionen, die Lags auslösen können

Zwei neue Karten im Spiel

Valve verabschiedet sich gleichzeitig von zwei Community-Maps, die ab sofort nicht länger spielbar sind. Subzero und Austria wurden entfernt und durch Abbey sowie das aus Operation Bloodhood bekannte Zoo ersetzt. Beide Karten stehen derzeit im Casual und Deathmath zur Verfügung, sollen in Kürze aber auch dem kompetitiven Matchmaking hinzugefügt werden.

Biome soll anscheinend im Map-Pool verbleiben und bekam seitens des originalen Erstellers sogar ein neues Update spendiert. Offenbar sieht Valve in der Karte genug Potenzial für die Zukunft.

CS:GO Trust Factor wird überarbeitet und ausgeweitet