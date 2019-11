Call of Duty: Modern Warfare - Das nächste Update verändert die Waffen-Balance und das Spawn-System

Am letzten Freitag berichteten wir bereits von den vielen Änderungen, die das Update 1.07 für Call of Duty: Modern Warfare mitbrachte. Neben zwei neuen Mehrspieler-Karten sowie einem Wiedersehen mit dem Hardpoint-Modus, gab es einige Nachbesserungen bei den Waffen und der Hörbarkeit von Schrittgeräuschen.

Call of Duty: Modern Warfare Mehr Realismus, mehr Umfang, aber auch mehr Spaß? - Test

Der für den Multiplayer zuständige Entwickler Joe Cecot ist bekannt für die Umsetzung von Community-Forderungen und gilt daher stets als sichere Quelle für kommende Änderungen im beliebten Ego-Shooter.

Kurz nach Veröffentlichung des letzten Updates richtete sich dieser mit folgenden Worten an die „Call of Duty“-Gemeinschaft:

A lot of solid changes in here. Get in there and try it out, share your feedback! More things still to come:

- spawn updates

- more weapon updates (>_> FAL)

- overhaul of footstep audio for ADS and crouch movement https://t.co/Nsta2JxW1n